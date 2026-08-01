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Dónde ver Perú vs España HOY: canal tv online del choque por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Tras su deut con República Dominicana, la ‘bicolor’ tendrá su segunda prueba frente la escuadra española del campeonato de preparación de cara al Mundial. Conoce las señales disponibles para el duelo

Dónde ver Perú vs España por la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
Dónde ver Perú vs España por la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)
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La preparación de la selección peruana Sub-17 de voleibol entra en una fase clave con su participación en la Copa Federación tras su debut con República Dominicana. El equipo de Marcello Bencardino busca obtener resultados que aporten insumos valiosos para definir la lista final y ajustar detalles tácticos en la antesala del Mundial.

El cuadrangular, programado en el Coliseo Eduardo Dibós, reunirá a equipos de alto nivel que pondrán su segunda prueba a la ‘blanquirroja’, hoy sábado 1 de agosto: España, considerada uno de los rivales más exigentes del torneo, se perfila como un desafío relevante para medir el real potencial y la competitividad del conjunto nacional.

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Dónde ver Perú vs España por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 será transmitida en exclusiva por Latina Televisión, que ofrecerá todos los partidos tanto en señal abierta como a través de sus plataformas digitales. Los encuentros estarán disponibles en la aplicación móvil y en la página web oficial del canal, lo que facilita el acceso a la competencia desde cualquier dispositivo.

Gracias a esta cobertura integral, los aficionados podrán seguir cada jornada del torneo sin limitaciones geográficas ni la necesidad de un televisor tradicional. Así, el público nacional tendrá la posibilidad de acompañar a la selección femenina Sub 17 en su última etapa de preparación antes del Mundial de Chile 2026.

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Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.

A qué hora juega Perú vs España por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

El choque entre la ‘bicolor’ y la escuadra española se jugará hoy, sábado 1 de agosto, en el Coliseo Eduardo Dibós por la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026. El encuentro comenzará a las 18:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes lo sigan desde Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio está programado a las 19:45 horas. En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, la acción dará comienzo a las 20:45 horas.

La selección peruana se alista para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley en agosto.
La selección peruana se alista para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley en agosto. Crédito: NORCECA

Lista de convocadas de Perú para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

  • Armadoras: Camila Monge y Alexa Vega-Centeno.
  • Puntas receptoras: Ariana Vásquez, Livia Michelle Fano, Brenda Quiroz y Antuanett Guerrero.
  • Opuestas: Camila Pineda y Tatiana Galdós.
  • Centrales: Daphne Herrada, Shaddia Campos, Briyith Sandoval y Paola Patiño.
  • Líberos: Jacqueline Roman y Vanessa Adrianzen.
Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Programación de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Sábado 1 de agosto

  • República Dominicana vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)
  • Perú vs España (18:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 2 de agosto

  • República Dominicana vs España (14:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina web y aplicativo)
  • Perú vs Corea del Sur (16:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y aplicativo)
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Entradas para los partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La adquisición de entradas para la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 en el Coliseo Eduardo Dibós se gestiona exclusivamente a través de Joinnus, la plataforma oficial habilitada para la venta de boletos del torneo. Actualmente, los tickets están disponibles para todas las fechas programadas del certamen, facilitando la planificación de quienes deseen asistir.

Cada entrada brinda acceso a la totalidad de los partidos que se jueguen en la jornada correspondiente, lo que permite presenciar tanto los encuentros de la selección peruana como los de las delegaciones internacionales invitadas. Así, el público podrá vivir una experiencia completa, disfrutando desde el primer hasta el último partido del día y sumergiéndose en el ambiente propio de una competencia internacional.

  • General: S/. 25.00
  • Preferente Norte: S/. 40.00
  • Preferente Sur: S/. 40.00
  • Preferente Oriente: S/. 50.00
  • Preferente Occidente: S/. 50.00

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