‘La Nueva Escuela’ confirma colaboración con cantante peruano y anuncia su regreso a Lima

La Nueva Escuela durante su reciente presentación en Lima, donde la banda uruguaya agotó localidades y recibió una ovación del público peruano.

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La banda uruguaya La Nueva Escuela confirmó oficialmente una colaboración con el artista peruano JP El Chamaco y anunció su próximo regreso a Lima como parte de una nueva gira programada para octubre. La noticia se suma al impacto generado por la agrupación en su reciente paso por Perú, donde su propuesta de plena, género tradicional de Uruguay, logró una respuesta destacada del público en diferentes ciudades.

Durante su primera visita en 2026, La Nueva Escuela realizó conciertos en Miraflores, Arequipa, Pisco, Chincha, Ica y Callao, logrando llenos totales según reportó la productora responsable de los shows.

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El entusiasmo de los seguidores peruanos quedó reflejado en la masiva concurrencia. La banda, que se ha posicionado como referente de la plena uruguaya, incluyó en sus presentaciones éxitos como “Todita (La Boca)”, “Mi plena”, “Galería”, “Se me olvida”, “Sábado Rebelde”, “Gata Only”, “La Presión” y “Tu Fanático”.

La confirmación de la colaboración musical con JP El Chamaco se realizó durante una entrevista radial. El vocalista principal del grupo, Jonathan Suárez, adelantó que ambos artistas ya trabajan en el proyecto, aunque evitó dar detalles sobre el contenido o la fecha de lanzamiento. La expectativa en torno a esta alianza ha crecido en la escena musical peruana, especialmente por el cruce de estilos entre la plena uruguaya y el género urbano que representa JP El Chamaco.

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Integrantes de La Nueva Escuela celebran junto a sus seguidores peruanos el éxito de su primera gira nacional y anticipan nuevas fechas para octubre.

La Nueva Escuela ha consolidado su imagen internacional gracias a su capacidad para fusionar elementos tradicionales con sonidos contemporáneos. Este enfoque ha resultado clave para conectar con audiencias jóvenes en mercados tan competitivos como el peruano, donde la música tropical y urbana cuentan con una base de seguidores amplia y diversa. La banda sostiene que el intercambio musical con artistas locales, como la nueva colaboración, refuerza su compromiso de explorar nuevas sonoridades y expandir su propuesta.

La gira de la agrupación por Perú se caracterizó por una logística adaptada a los distintos escenarios, desde recintos cerrados en la capital hasta espacios abiertos en ciudades del sur y el litoral. La producción enfatizó la importancia de la calidad técnica y la seguridad para los asistentes, además de resaltar la interacción directa entre los músicos y el público.

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El regreso de La Nueva Escuela a Lima está previsto entre el 15 y el 31 de octubre, según confirmó la productora que coordina la gira. Las fechas y detalles de las nuevas presentaciones serán anunciados próximamente, pero desde ya los seguidores esperan con expectativa la oportunidad de volver a ver a la banda en vivo. El anuncio se presenta como una oportunidad para quienes no pudieron asistir a los conciertos de la primera gira y para quienes desean repetir la experiencia.

Grupo resalta el talento peruano

‘La Nueva Escuela’ no ha dudado en resaltal el talento y trayectoria de JP El Chamaco, asegurando que la colaboración promete ampliar el alcance de ambos proyectos y posicionar la propuesta combinada en plataformas digitales y emisoras de la región.

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Eduard Jean Pierre Núñez Sánchez, conocido artísticamente como JP el Chamaco, es un cantante y compositor peruano nacido el 5 de diciembre de 1991 en Villa El Salvador. Se ha consolidado como uno de los principales exponentes del género reparto en el Perú, al punto de ser reconocido como 'el Rey del Reparto Peruano’. Su popularidad creció durante la década de 2020 gracias a temas que conquistaron al público y se viralizaron en plataformas digitales, entre ellos “Mírame”, “Me tienes enfermo” y “Toma que toma”, canciones que impulsaron la difusión del reparto en la escena musical peruana.

El grupo uruguayo anunció su colaboración con JP El Chamaco y su próximo regreso a Perú, tras una exitosa gira por seis ciudades del país.

El cantante peruano representa una generación de artistas que busca alianzas estratégicas para diversificar su repertorio y lograr mayor proyección internacional.