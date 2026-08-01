Alejandro Piscitelli: “Menos del 1% de la población usa la IA para amplificar la inteligencia”

Aún hay grandes retos para la IA, sobre todo en su uso en Educación, mientras la presión por la respuesta fácil sigue dictando los modelos educativos en las aulas. - Crédito Research Gate

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¿El ser humano se encamina a un futuro en que el uso de inteligencia artificial lo vuelve menos humano? El auge de herramientas de consulta rápida con tecnologías de inteligencia artificial que recogen información de internet y la procesan a gran velocidad, y dan la respuesta más cercana (no siempre la exacta) a los usuarios, ha llevado a que la educación también cambie.

Ahora hay mayores filtros para que asegurar que los alumnos no reemplacen el aprendizaje de conocimiento con la inteligencia artificial (al hacer ensayos, por ejemplo), así como inclusive desde los maestros hay un uso mayor para procesar la información de los estudiantes. Todo está atravesado por la inteligencia artificial.

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Pero para pensadores como Alejandro Piscitelli, filósofo argentino, no se debe temer a la IA, sino aprender a usarla de forma en que “amplifique” el conocimiento humano y no lo “automatice”. Lanza una cifra: “menos del 1% de la población usa la IA para amplificar la inteligencia”. Lo que significa que la gran mayoría la usa para automatizar procesos, que si bien ahorra tiempo, no saca el provecho a la herramienta.

El Encuentro STEM reunió a docentes y especialistas de 14 países con el objetivo de intercambiar experiencias, debatir y trazar la hoja de ruta frente a los desafíos de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Educando con estándares anticuados

Alejandro Piscitelli estuvo en Lima para participar como ponente del V Encuentro de la Red STEM Latinoamérica, una iniciativa de la fundación internacional Siemens Stiftung. Esta reunió en en Lima a especialistas de la región para debatir cómo transformar la educación frente a desafíos como la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas necesidades de aprendizaje. Ella contó con participación de exministros, y hasta representantes del Estado peruano.

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Para Piscitelli, la humanidad actual, ordenada en los gobiernos del mundo, esta muy preocupada en el tema de la “nueva alfabetización”. Es decir, cómo seguir educando a las generaciones más jóvenes.

“La escuela tradicional no funciona por su estructura rígida, aislada y segmentada, y debe transformarse”, dice el filósofo. Este cree que la educación tradicional basada en respuestas cerradas debe evolucionar hacia la formulación de nuevas preguntas.

Es ahí donde importa la inteligencia artificial. Porque si la sociedad, y la peruana no es una excepción, y los gobiernos han fomentado y mantenido un sistema educativo que se basa en conseguir solo una respuesta única verdadera, se deja atrás otras disciplinas y formas críticas de pensar. Que la IA aterrice en un sistema así hace que su uso esencial de parte el estudiante es en que le diga la respuesta correcta entonces.

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Los profesor peruanos tienen una serie de problemas en Perú. No solo viven en medio de la inseguridad y piden mayores pensiones, sino también buscarían optimizar sus labores con IA. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

“Estamos viendo rendimientos educativos muy malos en todo el mundo, en las pruebas estándares, en las pruebas PISA, en las pruebas de aprendizaje. (...) Estamos midiendo con criterios del pasado cosas del presente”, apunta Piscitelli.

Para el filósofo es necesaria la alfabetización digital para que las personas puedan usar la IA de forma autónoma y crítica. Señala la diferencia diferencia fundamental entre automatizar tareas y amplificar capacidades humanas con IA. Y opina que lo que hace más del 99% de las personas es automatizar tareas, y no amplificar su inteligencia.

Como se sabe, para las empresas la IA significa que muchas tareas pueden ser automatizadas y pueden lograr un aumento en la productividad, pero también pueden hacerlos prescindir de empleados. Esto lleva, y de hecho ya ha llevado, a despidos masivos, y a entrenar a menos personas en inteligencia artificial para hacer el trabajo de varios. Pero hay más: en Educación, el conocido y respetado Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ya ha dado alcances sobre la atrofia cognitiva que puede llevar el uso excesivo de plataformas como ChatGPT.

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Para Piscitelli, en cambio, un uso crítico y autónoma amplificaría el conocimiento de un humano. Pero surge también otro conflicto. ¿Qué pasará con el trabajo?

El Perú se ha preparado para gestionar el uso de la inteligencia artificial con su nueva norma técnica, la primera en el país. - Crédito El Peruano

El trabajo, en el corto plazo

La preocupación latente sobre la inteligencia artificial en el mundo labora es que quitará trabajos a humanos, dado que se automatizarán proceso. El filósofo argentino resume las dos tesis que se plantean en este caso:

La inteligencia artificial va a terminar con todos los trabajos a corto plazo

Las personas consideran que el trabajo les da su identidad, “¿sin mi trabajo, quién soy’”.

Para Piscitelli ambas plantean preguntas que deberíamos hacernos como humanidad. Primero, considera que en los últimos cuatro años sí la IA afecto al ‘entry job’, el trabajo de los practicantes y pasantes de las empresas.

"En Estados Unidos se perdieron como medio millón de trabajos de estos por año, que era el primer trabajo, mal pagado, pero el primero. Y esto porque la inteligencia artificial puede reemplazarlos", afirma.

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Pero también revela que hubo empresas que “echaron un montón de gente”, que después tuvieron que recontratar. “El tema también es que inteligencia artificial sigue alucinando un montón. La máquina falla un montón y la única forma de darse cuenta de estos fallos es con gente que va a tener criterio, gente que tiene no solo una carrera universitaria, sino que tiene habilidades para discutir, habilidades para contrastar.

Este año Cade Educación 2025 no ignorará la discusión sobre las amenazas de la inteligencia artificial. - Crédito Freepik

Para el filósofo “pareciera, por lo menos, que en el corto plazo, hablamos de quince años” no se terminaría lo trabajos por la IA.

Pero si así fuera, hay todo un escenario que lleva a una discusión bien compleja. “Cómo va a seguir comprando cosas o cómo serán las cosas? Bueno, las cosas no van a valer prácticamente nada, y la gente va a tener un ingreso básico universal, que es lo que vienen hablando hace un montón de tiempo”, sugiere Piscitelli.

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Sin embargo, por ahora, el foco está en cómo hacer que la educación cambie, y que no entre en ese abismo que sería tener una humanidad automatizada, no pensante y acrítica. Y lo más importante para el filósofo es que se eduque a los más jóvenes en poder imaginar siempre el ‘otro lado’.

“¿Por qué no puede haber un futuro que no esté controlado por la inteligencia artificial? ¿Por qué no puede haber un futuro que no quede en manos de tres billonarios o trillonarios, que decidan lo que les da la gana sobre cómo tiene que ser el destino del mundo? ¿Por qué no podemos imaginar que si queremos ir a Marte, lo podemos hacer en términos no de colonizar o explotarlo, sino como experiencia como tal?“, imagina el filósofo, y cree que siempre debe ser posible pensar esto, a pesar de todo.

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