Mark Vito se casó con su novia Leslie Echevarría en una boda ancestral

El exesposo de Keiko Fujimori se mostró muy enamorado de su pareja que no dudó en marcar su relación con una boda simbólica | ATV

Mark Vito Villanella, conocido por su vínculo con la política peruana, decidió formalizar su relación sentimental con Leslie Echevarría bajo una ceremonia poco convencional. La pareja optó por una boda ancestral liderada por el maestro Supay, figura reconocida por sus rituales y por haber realizado ceremonias similares a otras personalidades del entretenimiento.

El evento, realizado en una locación especial en el Callao, incluyó elementos propios de la tradición andina. En declaraciones recogidas por ATV Noticias, Vito Villanella expresó: “Te he traído a un lugar muy especial de acá del Callao porque a lo largo del tiempo siento que lo nuestro ha ido creciendo... me quiero casar contigo...”. El video difundido por el canal muestra a la pareja durante el ritual, marcando un nuevo capítulo en la vida del empresario.

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El maestro Supay acudió luego al set de ATV para mostrar el certificado que acredita la unión simbólica. “Ahí están sus firmas”, sostuvo el guía espiritual, exhibiendo el documento ante cámaras. Según explicó, Vito y Echevarría acudieron a él motivados por las noticias de otros personajes públicos que buscaron rituales similares.

Mark Vito y Leslie Echevarría contrajeron matrimonio en una ceremonia ancestral, mientras un experto en tradiciones andinas explica los detalles en televisión.

“Ellos vinieron ya viendo la noticia de Karla y Christian. Mark Vito ya tiene más de un año de relación y recurrió a mi persona”, detalló el brujo, conocido en el medio del espectáculo como el “brujo de los famosos”.

Antes de proceder con la ceremonia, el maestro Supay relató que realiza una consulta espiritual para determinar la compatibilidad de la pareja. “Antes de hacerle la boda ancestral, yo consulto a mi mesa si ellos se aman, es pareja, parejas”, explicó. Tras la aprobación espiritual, ambos participaron en el ritual, que incluyó objetos simbólicos como cráneos y cigarros. Supay argumentó que los cráneos se emplean para proteger la unión y los cigarros, para buscar la llegada de un hijo.

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En ese sentido, el guía espiritual compartió que Mark Vito manifestó su deseo de formar una familia con Echevarría. “Mark Vito me dijo que quería tener familia, quería pasar a algo más fuerte con ella, estos cigarros han sido ritualizados para crear un hijo de ellos dos”, añadió.

Mark Vito y Leslie Echevarría caminan juntos por la noche, vestidos de blanco, tras su boda ancestral.

Mark Vito revela por qué se volvió tiktoker

El giro en la vida de Mark Vito Villanella no se limita a su relación sentimental. En la antesala de una audiencia clave que definirá su situación procesal en el caso Cócteles, el exesposo de Keiko Fujimori optó por mostrar una faceta más personal en redes sociales, alejándose del tono humorístico que lo caracteriza en TikTok.

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Durante una transmisión extensa, Vito abordó el impacto que la investigación fiscal, activa desde hace más de once años, tuvo en su estabilidad personal y profesional. “No dormía tranquilo”, confesó, aludiendo a las constantes notificaciones judiciales y la necesidad de preparar documentación para afrontar el proceso.

El empresario reconoció que, pese a su formación en Columbia Business School, se encontró con obstáculos para acceder a empleos formales debido a su condición de investigado. “¿Qué empresa me va a contratar si constantemente tengo que ir a la Fiscalía?”, cuestionó ante su audiencia.

El influencer apareció visiblemente afectado y pidió que la audiencia judicial de este jueves le permita “vivir en paz” después de once años de proceso. Captura: TikTok video.

Esa situación lo llevó a explorar alternativas fuera del ámbito laboral tradicional. Según relató en la transmisión, TikTok surgió como una opción de supervivencia económica en un contexto adverso. “¿Por qué soy tiktoker? Porque no me quedaba otra”, admitió de forma directa.

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A lo largo de la transmisión, Vito Villanella reiteró su agradecimiento a quienes lo apoyan en redes y en la vida cotidiana. Hizo énfasis en el respaldo recibido en las calles, factor que considera decisivo para superar los momentos difíciles. “Es la gente la que me hace más fuerte cada día”, aseguró, dejando claro que la interacción con sus seguidores le permitió recuperar fuerzas tras una etapa marcada por la presión judicial y la incertidumbre laboral.