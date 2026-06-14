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Diego Chávarri anunció que terminó con Thalía Bentín en La Granja VIP: así fue la reacción de Gabriela Herrera

El exparticipante del reality de convivencia se mostró nervioso al revelar su estado sentimental, luego de exponerse su gusto por Gabriela Herrera

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El exparticipante del reality de convivencia se mostró nervioso al revelar su estado sentimental, luego de exponerse su gusto por Gabriela Herrera | La Granja VIP

La final de La Granja VIP se convirtió en escenario de un anuncio que alteró la dinámica del reality. Diego Chávarri eligió ese momento para compartir ante las cámaras y sus compañeros que había terminado su relación con Thalía Bentín, una noticia que ya había adelantado en redes sociales. El “Diablito”, como se le conoce, optó por sincerarse en el programa, consciente de que su vida personal acaparaba la atención dentro y fuera del set.

Durante la transmisión, Chávarri se mostró tenso mientras revelaba su situación sentimental frente a Gabriela Herrera, con quien había sido relacionado en las últimas semanas. El exfutbolista comunicó: “Sí, el día que he estado afuera, he pensado mucho y creo que es lo mejor. Puse fin a mi relación de la mejor manera y creo que era lo correcto y estamos tranquilos”.

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La reacción de Gabriela Herrera fue uno de los puntos más observados. Mientras las cámaras enfocaban su rostro, la bailarina lució sorprendida, aunque intentó mantener la concentración en la final.

Primer plano de Gabriela Herrera con una expresión facial de sorpresa o incredulidad, usando un sombrero vaquero y pendientes dorados
Gabriela Herrera muestra una expresión de asombro y preocupación tras escuchar el anuncio de Diego Chávarri sobre el término de su relación con Thalía Bentín en La Granja VIP.

Los conductores del programa buscaron conocer su opinión, pero Herrera evitó profundizar y solo señaló: “Yo estoy nerviosa por la final ahorita”. Su respuesta escueta dejó en evidencia su intención de no alimentar especulaciones en un momento crucial para su desempeño en la competencia.

Chávarri, por su parte, no dudó en expresar su apoyo a Gabriela a pocos minutos de que se conociera al ganador del reality. “Sí me gustaría que gane Gabriela”, declaró ante la audiencia, reforzando la percepción de cercanía entre ambos durante su convivencia en el programa.

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Pantalla dividida mostrando a una mujer con sombrero de vaquero y aretes dorados a la izquierda y a un hombre de camisa blanca con manos cruzadas a la derecha
Durante el programa La Granja VIP, Diego Chávarri anunció el fin de su relación con Thalía Bentín, provocando la visible reacción de Gabriela Herrera.

El anuncio de separación de Diego Chávarri

La noticia de la ruptura no estuvo limitada a la final del reality. Días antes, la noche del 10 de junio, Diego Chávarri usó sus redes sociales para hacer pública la decisión, ampliando el alcance de su mensaje a todos sus seguidores.

En su publicación, el exfutbolista escribió: “Quiero compartir con ustedes una decisión personal que considero importante comunicar con respeto y transparencia. Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas”.

El mensaje de Chávarri incluyó palabras de reconocimiento hacia Thalía Bentín: “Quiero expresar mi agradecimiento por los momentos, aprendizajes y experiencias compartidas durante el tiempo que estuvimos juntos. Le deseo sinceramente lo mejor en todos sus proyectos y metas futuras”. Con este gesto, el exjugador buscó cerrar el ciclo de manera respetuosa, sin espacio para polémicas ni detalles que pudieran alimentar interpretaciones fuera de contexto.

Diego Chavarri anuncia su separación de Thalia Bentin tras confesiones a Gabriela Herrera: “Una decisión consciente”
Diego Chávarri anuncia su separación de Thalia Bentin tras confesiones a Gabriela Herrera: “Una decisión consciente”

El exparticipante también solicitó a sus seguidores comprensión y discreción: “Por respeto a ambos y a nuestras familias, no brindaré mayores detalles sobre esta decisión. Agradezco de antemano la comprensión, el cariño y el respeto hacia nuestra privacidad. Gracias”. Así, dejó en claro que no volvería a referirse públicamente al tema.

La separación de Chávarri y Bentín se produce tras varias semanas de especulaciones y comentarios sobre la cercanía entre el exfutbolista y Gabriela Herrera dentro de La Granja VIP.

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