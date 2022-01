Melissa Klug: ¿Por qué sus hijas Gianella y Melissa se pelearon y dejaron de seguir en redes?

Hijas de Melissa Klug se pelearon y ella explicó los verdaderos motivos. (Foto: Instagram)

Melissa Klug llegó al programa Amor y Fuego por primera vez para brindar una entrevista. Una de las consultas que le hicieron los conductores del magazine fue sobre la pelea entre sus hijas Gianella y Melissa, pues hace unas semanas se habían dejado de seguir en Instagram.

“Es normal que entre hermanas se peleen, pero para llegar a hacer algo público, porque todas son públicas, se dejen de seguir, ¿cuál fue la intención?”, comentó Gigi Mitre al respecto.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que sus hijas se pelearon por cosas que no tenían importancia, revelando que unas de ellas en un arrebato bloqueó a la otra de todas las redes sociales, ocasionando que se dejen de seguir.

“ Se pelearon, de verdad, tontamente se pelearon, y una agarró el arrebato de bloquear y cuando la bloquea, ya se dejan de seguir , entonces la bloqueó porque no quería de la vea”, añadió.

Por su parte Rodrigo González se quedó con las ganas de saber los motivos de la pelea y leyó uno de los datos que le hicieron llegar sus seguidores, asegurando que había sido por un hombre. “ Me dicen que sobre las hermanas Klug, se dice que Gianella y Melissa se pelearon porque el flaco de Gianella sería el ex de la Melissa ”, indicó.

Melissa Klug al oír lo dicho por ‘Peluchín’, reveló los verdaderos motivos de la discusión de sus hijas, calificándolo como un tema de ‘celos’ porque Gianella inició una relación con el mejor amigo de Melissa.

“ No no, el enamorado de Gianella es el mejor amigo de Melissa, entonces de repente por ahí hay unos celos que ahora él para con Gianella y ya no con Melissa ”, indicó la empresaria.

Asimismo, la ‘Blanca de Chucuito’ descartó que entre Melissa y su mejor amigo haya existido un romance, pues ella tenía su enamorado cuando ellos se conocieron. “No, Melissa tenía su enamorado”, indicó.

Gianella Marquina y Melissa Lobatón dejaron de seguirse en Instagram, causando diferentes especulaciones sobre su distanciamiento.

RESPETA LA RELACIÓN ENTRE YOUNA Y SAMAHARA

De otro lado, Melissa Klug dejó en claro que ella no se mete en la relación entre Samahara Lobatón y Youna, pues considera que su hija ya es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones.

“ Yo en realidad no me meto mucho en lo que hace Samahara, ella ya formó su familia. Yo deseo de todo corazón que se encuentre tranquila y encuentre la paz , porque la paz y la tranquilidad no te lo compra nadie”, indicó.

SUS OTRAS HIJAS SE LLEVAN BIEN CON YOUNA

La empresario también contó que sus hijas Melissa y Gianella se llevan súper bien con la actual pareja de Samahara Lobatón, pues no tiene ningún problema en salir juntos y hasta viajar a los mismo lugares.

Sin embargo, ella indicó que pese a que no le cae bien, existe una relación de bastante cordialidad entre ambos por el bienestar de su nieta Xianna.

