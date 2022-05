Betssy Chávez: ¿Cuándo se promulgará la norma para el retiro de la CTS?

Betssy Chávez | Foto: Agencia Andina

Betssy Chávez ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, indicó que la próxima semana será promulgada la norma que permitirá el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). A pesar que no dio más detalles, indicó que esta medida es necesaria e importante para los peruanos.

(¿Para cuándo se promulgaría la ley de la CTS?) “Sobre la CTS Se tiene previsto que se dé para la próxima semana”, manifestó este viernes en una breve conversación con los medios de comunicación.

Sus declaraciones a la prensa se dieron luego de que participara, junto al presidente Pedro Castillo de la firma de la norma que permite el sexto retiro de los fondos de las AFP.

Para Chávez, el retiro de la AFP y CTS son medidas justificadas y argumentó que hay familias con severas necesidades y pidió a la población que no se utilice ese dinero en “banalidades”. Sin embargo, en anteriores casos se ha visto que, efectivamente, este dinero ha sido utilizado para diversas compras de electrodomésticos y más.

Cabe indicar que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 7 de mayo el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El dictamen obtuvo 107 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. La medida fue exonerada de segunda votación.

REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL DE PENSIONES

Sobre el equipo técnico para la reforma del sistema de pensiones que anunció el jede de Estado durante la promulgación de la norma para retiro de la AFP, la ministra Betssy Chávez explicó que el compromiso del Gobierno es trabajar una propuesta para trasladarla al Congreso y que se genere un debate amplio sobre el tema.

La titular del MTPE recordó que en el Congreso anterior se conformó una comisión que elaboró un informe para la reforma del sistema previsional. En tal sentido, dijo que dicho documento “va a entrar en evaluación”.

Ante esto, Pedro Castillo se mostró a favor de las medidas para que los peruanos que trabajan de manera formal puedan acceder a sus ahorros sin ningún problema.

“No podemos negarle a ustedes el dinero de sus ahorros que fue obtenido con su trabajo, esfuerzo y sudor, por eso respaldamos esta ley para que los peruanos hagan uso de sus ahorros en estos momentos críticos”, afirmó.

Luego, precisó que esta decisión, de permitir el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de la AFP, se suma a un conjunto de medidas que vendría tomando en Poder Ejecutivo para frenar los impactos negativos de la crisis económica mundial y nacional tras la llegada de la pandemia. Entre estos mencionó la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles y del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos de la canasta básica.

“Con esta decisión queremos aliviar la economía de miles de peruanos que tienen necesidades fundamentales que cubrir en salud, educación, alimentación; o tienen deudas y otras obligaciones por pagar”, aseguró.

“Este Gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos y los escucharemos siempre y no podemos negarnos al clamor del pueblo, y no podemos negarles a ustedes el dinero de sus ahorros”, agregó.

