Betssy Chávez sobre interpelaciones a ministros: “Hace difícil el trabajo” | Foto: Agencia Andina

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido tensa desde el inicio de sus funciones, así lo demuestran las diversas visitas de ministros y el propio presidente Pedro Castillo al hemiciclo del Congreso. Estas presentaciones ante la representación seguirán, tras las iniciativas de algunas bancadas. Al respecto, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, comentó.

La ministra resaltó la importancia de la medida que forma parte de las funciones parlamentarias, pero criticó la actitud de la representación nacional ante estos procesos. “Considero que en una semana no podemos tener cuatro interpelaciones. Hace difícil el trabajo (...) Creo que es una herramienta válida jurídicamente, pero las personas que te van a interpelar al menos que estén sentadas al frente y te escuchen”, señaló.

Cabe recordar que durante su más reciente visita al Parlamento, Chávez Chino protagonizó una cuestionada imagen donde se la ve en medio de un hemiciclo con curules vacías. Al respecto, la ministra y congresista mostró su incomodidad. Además, señaló que le desconcertó que se plantee un motivo de interpelación, pero que no se le haya cuestionado respecto a ello cuando acudió al Parlamento. “Es injusto porque no te pueden interpelar por una cosa y censurar por otra”, señaló.

Poco después de su presentación, la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de censura contra la ministra. “Confiamos en que las demás fuerzas democráticas del Congreso votarán por la censura de la ministra Betssy Chávez. Su permanencia en el cargo es insostenible”, señala el documento.

“Cual fuera la respuesta que dé, ellos (Fuerza Popular) tienen previsto pedir mi cabeza, pero no por el tema de controladores aéreos, porque yo fui a explicar el derecho a huelga, ni por el tema de SERVIR, que ojo en estos momentos está en una comisión consultiva que no depende de mí, sino que depende de PCM”, fue la respuesta de la ministra Chávez.

Betssy Chávez sobre moción de censura de Fuerza Popular: "Ellos tienen previsto pedir mi cabeza"

“Ni siquiera se molestaron en escucharme. No estuvieron, terminé mi sustentación, ingresaron y plantearon la censura, exponiendo los temas que ya yo había respondido. Entonces, es una orden. No sé si responden a intereses de orden económico, pero me permiten tener las legítimas dudas”, añadió.

CUESTIONAMIENTOS A LA MINISTRA

Al igual que el presidente Pedro Castillo, la ministra de Trabajo ha sido cuestionada por su pasado académico. Una investigación de Panorama encontró similitudes en su tesis de licenciatura con otras publicaciones. Ante la acusación de un supuesto plagio, Chávez Chino negó que haya cometido tal delito durante el desarrollo de su investigación. La ministra cuestionó a los especialistas que se encargaron de revisar su trabajo.

“Lo que pasa es que hay cierto sector en Lima, hay cierto sector centralista, que cree que los que venimos de región no damos la talla ¿no? pero el tema de discriminación yo creo que tenemos que rechazarlo en todos sus niveles”, señaló.

Durante la noche del viernes, la ministra de Trabajo y el presidente aprobaron el nuevo retiro de la AFP. Al respecto, Chávez ha hecho recomendaciones a la población que pronto tendrá dinero a su disposición. “Llamamos a la ciudadanía a que asuma esta liquidez de manera responsable. No se vayan a comprar sus TV’s, laptops o ropa... no gastemos el dinero en banalidades sino que realmente pueda reactivar la economía de las familias”, indicó.

“Recordemos que no todos tienen 4 UIT, algunos solo tienen 1 UIT. La norma nos indica que en junio se podría hacer el desembolso de 1 UIT, el segundo en agosto, y las dos últimas en setiembre”, agregó.

