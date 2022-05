Roberto Mosquera pidió perdón a los hinchas de Sporting Cristal y aseguró que los quieren dividir

Roberto Mosquera pidió perdón a los hinchas de Sporting Cristal y aseguró que los quieres dividir

El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, les pidió perdón a los hinchas del club y aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Además, exhortó a la unidad para conseguir el título en la Liga 1.

El estratega celeste negó que su intención haya sido ofender a los fanáticos del club y que nunca le dijo “fracasado” a nadie en referencia a sus declaraciones tras el 1-1 ante la Universidad Católica por Copa Libertadores: “Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada. Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento pero no puedo hacer nada”, dijo en ese momento.

MOSQUERA PIDIÓ PERDÓN

“Le debo una sincera disculpa a la hinchada porque pienso que han sacado de contexto mis declaraciones. La pregunta fue sobre la inconformidad de la hinchada y alguna crítica ácida, unos críticos que no valoran el buen juego y que solo son resultadistas, y yo contesté que sí, había una crítica ácida hacía nosotros, había críticos que no veían lo bien que jugábamos, si no solo el resultado, y que eran gente que nunca ha tenido éxito”

DT ACLARÓ DECLARACIONES

“Yo nunca le he dicho fracasado a nadie, que nunca han tenido éxito y que no saben que el éxito está hecho de caídas, momentos buenos y malos, de la perseverancia que en Sporting Cristal han existido momentos realmente duros como cuando llegamos en el 2020, el equipo estaba a tres puntos del último y teníamos posibilidades de ir para Bolivia y yo amo a Sporting Cristal, jugué desde los 10 años aquí. Entonces hicimos un consenso con mi comando técnico para venir a poner a Cristal en el lugar que corresponde. Con el favor de Dios, la ayuda de la hinchada y el apoyo de la directiva logramos un título. Entonces, se han desvirtuado las palabras que yo he dicho.

“Nos quieren fragmentados, no nos quieren juntos porque saben de la fuerza que tenemos. Hay intereses de poner a otro técnico en Cristal, lo de siempre”

QUIEREN DIVIRLOS Y PONER OTRO TÉCNICO

“Hay que tener en cuenta que esto va a seguir sucediendo, porque divide y reinarás -me decía mi papá-. Nos quieren fragmentados, no nos quieren juntos porque saben de la fuerza que tenemos cuando estamos juntos la directiva, hinchada y jugadores. Saben la fuerza que somos y nos pueden restar posibilidades de ser campeones si estamos peleando entre nosotros y eso es lo que han buscado. Tenemos que dejar eso atrás y no volvernos a separar por cosas que no son comprobables y tratan de darle otro sentido. Tratan de distraernos para que el foco que es salir ‘campeonar’ se pierda. Después, hay intereses de poner a otro entrenador en Sporting Cristal. Lo de siempre. Tengo 27 años dirigiendo y nunca he tenido una falta para con la hinchada”.

DORMÍA CON LA CAMISETA DE SPORTING TABACO

“Es más, no han dicho de la segunda parte que me preguntan lo que me gritan en el estadio. Y en la segunda parte digo ‘Yo soy un tipo democrático’, hay alguien que me menta la madre todo el partido -incluso en nuestro estadio- y yo nunca he volteado a decirle nada, ni nunca he mandado a que no lo dejen entrar. Hay pancartas con ‘Mosquera anda vete’ o lo que sea y nunca he contestado y menos lo haré en una red social o una entrevista. Eso no nace de mí. Pueden ir al estadio a gritarme y decirme, pero yo tengo que dirigir, soy entrenador de Sporting Cristal, sé la responsabilidad del peso específico que tengo, los campeonatos que he logrado con Cristal dicen que soy celeste desde los cuatro años en que dormía con la camiseta de ‘Tabaco’ que tenía mi papá”.

