Ejecutivo no volverá a presentar otro proyecto que plantee una asamblea constituyente, dice ministro de Cultura

Desde el Ejecutivo dejaron en claro que el presidente de la República, Pedro Castillo, no volverá a presentar un proyecto de ley que plantee una asamblea constituyente en busca de lograr una nueva Constitución.

Así lo confirmó el titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alejandro Salas, quien, a su vez, expresó que ahora es el turno del Poder Legislativo proponer una consulta popular para cambiar la Carta Magna.

“Lo que el presidente de la República ha estado manifestando es que cualquier congresista que tenga interés en el cambio de la Constitución puede seguir de manera autónoma la solicitud. Por parte del Ejecutivo, nosotros no vamos a presentar otro proyecto de ley (…) pero eso no quita la voluntad de que cualquier congresista pueda seguir trabajando el tema”, sostuvo el titular del Mincul a Panamericana.

Esto en relación a las recientes declaratorias del jefe de Estado en las que insiste en “un momento constituyente”, ya que Salas explicó que el jefe de Estado se refería a que cualquier otro parlamentario puede seguir con esa solicitud.

“Yo pregunto, ¿Cuándo es el momento constituyente? el momento constituyente no nos va a buscar, no va a buscar. Es momento que se debata, se analice, porque al pueblo no se le puede amordazar”, dijo la semana pasada durante un compromiso de la Asamblea Nacional de Pueblos en Huachipa.

Asimismo, en aquella ocasión reiteró que instaurar una Asamblea Constituyente es un pedido del pueblo, por lo que consideró necesario escuchar a todas las partes para fortalecer la unidad de los peruanos.

LE FALTARON EL RESPETO AL PRESIDENTE

En otro momento de la entrevista, Alejandro Salas fue consultado por la casi nula comunicación de Castillo Terrones con la prensa. De acuerdo a sus declaraciones, el mandatario si tiene la voluntad de comunicarse, sin embargo, cuando tendió puentes de diálogos con los medios, sufrió faltas de respeto y quisieron “imponerle demandas constitucionales”.

“El presidente no necesita un traductor, por el contrario, tiene ministros que dentro del marco de la democracia y libertad de expresión son invitados a los programas para poder manifestar (…) El presidente nos pide poder comunicarnos con ustedes (la prensa) porque lamentablemente cuando quiso tener apertura con la prensa, y no solo con la nacional sino internacional, faltaron el respeto de la investidura presidencial y buscaron motivos para interponerle demandas constitucionales”, recordó el ministro.

Cabe destacar que la falta de comunicación del presiente peruano llamó la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que enviaron esta semana al relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, para supervisar la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en el país.

En su reunión con Vaca en el Palacio de Gobierno, el mandatario manifestó que durante los diez meses de su gestión no se ha generado ninguna iniciativa ni reforma legal que vulnere el trabajo de la prensa ni de la libertad de expresión. “Las puertas de Palacio de Gobierno y de las actividades oficiales que desarrollamos en Lima y el interior del país están siempre abiertas al trabajo de la prensa”, argumentó.

“Tienen todas las libertades de opinar, y les entregamos también facilidades para desarrollar sus labores periodísticas”, indicó el jefe de Estado, pese a que solo ha concedido una entrevista a un medio peruano en sus casi 200 días de mandato.

