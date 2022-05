Sporting Cristal: las opciones que manejarían los ‘celestes’ para el ‘9’ de cara al Clausura 2022

Sporting Cristal viene buscando un '9' que colabore con el juego y finalice las jugadas que generen. | Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal fue eliminado recientemente de la Copa Libertadores tras empatar con Talleres de Córdoba en Lima. Este resultado también minimizó sus esperanzas de acceder a la Sudamericana. Parte de esta decepción ha sido el hecho de no poder contar con un delantero centro apto para los partidos que ha disputado. En ese sentido, te contaremos las opciones que los dirigentes tendrían en carpeta pensando en el Torneo Clausura .

Antes que todo, es importante mencionar que los ‘celestes’ empezaron en el plantel con dos atacantes netos como Percy Liza y John Jairo Mosquera. Sin embargo, el colombiano estuvo más tiempo lesionado y cuando tuvo la oportunidad de jugar, no estuvo a la altura, lo cual provocó su salida del equipo. Por su parte, el canterano ha venido atravesando por subidas y bajadas en su rendimiento, lo cual no ha permitido que tenga una regularidad en su cuota goleadora.

Por tal motivo, de acuerdo con la información extraída por el diario ‘Depor’, te mostraremos las alternativas que se manejan:

ADRIÁN FERNÁNDEZ

El futbolista paraguayo se desempeña en el centro de la delantera y actualmente pertenece a Alianza Atlético de Sullana, equipo con el que lleva 4 goles en 7 encuentros jugados en la Liga 1 2022 . Aunque en las últimas fechas no ha jugado por una lesión. El mismo medio afirmó que los directivos de la entidad ‘cervecera’ habría un interés fuerte por él, aunque sin negociaciones de por medio.

Este jugador de 29 años debutó como profesional en Independiente de Avellaneda el 2013 y luego pasó por varias instituciones: Quilmes, Libertad de Paraguay, AE Larisa de Grecia, Sportivo Luqueño, Club Almagro, UAI Urquiza, Sportivo San Lorenzo, Racing de Uruguay y, antes de arribar al Perú, jugó en el Portuguesa de Venezuela. Con el cuadro ‘llanero’ convirtió 14 anotaciones en 29 cotejos, siendo los números más productivos de su trayectoria.

Adrián Fernánez celebrando un gol para Alianza Atlético en la Liga 1 2022. | Foto: Alianza Atlético

FRANCO TROYANSKY

El argentino es un delantero centro que en la actual campaña ha militado en Atlas de México, club del que fue prestado de Unión de Santa Fe y con el que salió campeón el 2021, compartiendo vestuario con el peruano Anderson Santamaría. No obstante, su contrato con los mexicanos culmina el 30 de junio, por lo que deberá regresar a la institución ‘gaucha’. En ese tiempo que estuvo en tierras ‘aztecas’ no ha podido hacerse con un espacio en el once titular y sus estadísticas se reducen a 20 partidos sin poder anotar .

Un semestre antes se desempeñó en San Lorenzo de Almagro, con el que anotó 2 goles en 16 encuentros, aunque su ficha le pertenece a Unión, que deberá decidir si lo tiene en cuenta para la próxima temporada.

En cuanto a su juego, es un futbolista zurdo de 24 años que se mueve por todo el frente de ataque y puede colaborar con la elaboración, aunque sin ser un ‘9′ neto de área. En ese sentido, suele recostarse en alguna banda para empezar la ofensiva.

Franco Troyansky en el Atlas de México. | Foto: Getty Images

MATÍAS CÓCCARO

Es un delantero uruguayo que juega en Huracán de Argentina, equipo con el que acaba de marcar 7 goles en 14 compromisos en la Copa de la Liga . Se encuentra cedido por parte de Montevideo City Torque de Uruguay, club que lo fichó el 2019 y con el que hizo 13 anotaciones en 55 partidos.

Su formación se dio en Lavalleja FC de su país y luego estuvo un tiempo en el Cagliari de Italia. Sin embargo, no se adaptó y regresó a Sudamérica para ingresar a las filas de Atlético Tucumán de Argentina. Tiempo más adelante volvió a Uruguay para ir a Villa Teresa y después a Rampla Juniors. De este último elenco, firmó por Montevideo.

Matías Cóccaro celebrando un gol para Huracán en Argentina. | Foto: Club Atlético Huracán

De las 3 opciones, es el que más se posiciona en el centro del ataque y el que tiene un perfil más adecuado acorde al juego de los ‘rimenses’. Evidentemente, tiene un contrato con los argentinos hasta junio de este año, por lo que habría que ver qué hará el club uruguayo, dueño de su pase.

