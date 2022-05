Diego Rebagliati: “Que Roberto Mosquera no se haga cargo de los 18 años sin clasificar es un error”

Sporting Cristal solo obtuvo 4 triunfos en sus últimos 28 partidos de Copa Libertadores.

Sporting Cristal continúa sin victorias en la Copa Libertadores 2022 y los hinchas ‘celestes’ piden la salida de Roberto Mosquera, quien habló al final del compromiso en el estadio Nacional y para Diego Rebagliati volvió a tener unos comentarios desafortunados. El comunicador enumeró sus errores y luego lo criticó duramente por no hacerse cargo de los problemas del cuadro ‘bajopontino’, que lleva 18 años sin clasificar a octavos.

“La gente está pidiendo la salida de Mosquera y él ha tenido tres declaraciones muy desafortunadas . La primera fue cuando en Córdoba dijo que en algún momento se había distraído con la hinchada de Talleres y que estaba impresionado. Dirigiendo Copa Libertadores, para mí, fue un mensaje a la hinchada de Sporting Cristal. Después del partido con Católica dijo que los que pedían su salida eran unos fracasados y prácticamente que le tenían envidia de lo exitoso que es él, y no hay ninguna duda que es un técnico exitoso. Y hoy ha dicho que él no tiene porqué hacerse cargo de los 18 años que Cristal no clasifica a una segunda fase de Copa Libertadores”, expresó el panelista en el programa Al Ángulo.

“Yo creo que eso es un error, porque cuando tú llegas a un club como Sporting Cristal y agradeces que existe un gimnasio, juegas con la mejor ropa posible, están al día en los pagos, además de ser un equipo campeón cinco veces en los últimos años, te haces cargo de eso y de lo otro. No te haces cargo solo de lo bueno y no de lo malo. Tienes que hacerte cargo de todo el paquete ¿Quién no quisiera ser el técnico de Sporting Cristal? Todos los técnicos en el Perú quisieran dirigir en Sporting Cristal. Salir a decir que él no se hace cargo de esos 18 años es un error, como lavándose las manos. Es como decir ‘que los hinchas le exijan a otro, no a mí'”, sentenció el exfutbolista.

La estadía de Roberto Mosquera parece complicarse más semana a semana y puede que su presencia como técnico del equipo del Rímac esté cerca de finalizar. Se le vienen dos partidos complicados: en Liga 1 deberá medirse ante Universitario de Deportes por la fecha 15 del Torneo Apertura, mientras que en Copa Libertadores cerrará ante Flamengo en Brasil.

En la primera división del torneo peruano aún lucha por el título de este primer torneo, pero una derrota ante los ‘merengues’ lo puede sepultar anímicamente. Por otro lado, caer ante los brasileños significará quedar totalmente sin opciones en torneos internacionales.

El duelo ante los ‘cremas’ lo jugará este sábado 21 de mayo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental. Por ahora son terceros con 25 puntos, a tres del líder Sport Huancayo. Solo restan cinco fechas por disputar. En la Liga 1 los ‘rimenses’ están invíctos hace cinco fechas.

El panelista de Al Ángulo enumeró sus errores en sus declaraciones pospartido. VIDEO: Movistar Deportes

SPORTING CRISTAL 0-0 TALLERES

Sporting Cristal no pudo con Talleres de Córdoba a pesar de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre más. El cuadro argentino replegó todas sus líneas tras quedarse con 10 jugadores luego de las expulsión del uruguayo Michael Santos, pues sabía que con el empate le bastaba para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los ‘celestes’ intentaron siempre por las bandas, pero todas sus intenciones de atacar se desperdiciaban con centros sin sentido y sin dirección. Los cambios tampoco le funcionaron a Roberto Mosquera de cara al gol y en el segundo tiempo no tuvo una sola clara en la portería de Guido Herrera, quien fue la figura del encuentro por sus grandes intervenciones en la primera parte y su seguridad en la segunda mitad.

Sporting Cristal enfrentó a Talleres de Córdoba por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022

