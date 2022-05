Los terribles números de Sporting Cristal en Copa Libertadores que acumulan 18 años sin pasar a octavos

Los 'celestes' empataron sin goles ante Talleres por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Foto: Sporting Cristal.

Sporting Cristal aún no puede ganar en la Copa Libertadores 2022 y a falta de una fecha se quedó sin opciones de seguir en este torneo tras empatar sin goles ante Talleres. Los ‘celestes’ solo suman dos puntos en el grupo H y son los últimos, alargando su mala racha en esta competencia Conmebol. Ahora mismo suman seis partidos consecutivos sin ganar y ya son 18 años sin clasificar a octavos.

La última vez que los ‘bajopontinos’ lograron pasar la fase de grupos de este torneo internacional fue en el 2004, cuando compartió con Coritiba de Brasil, Rosario Central de Aregentina y Olimpia de Paraguay. En total los ‘rimenses’ consiguieron tres victorias, un empate y dos derrotas, además de 13 goles a favor y nueve en contra. Destacan las goleadas 4-1 sobre los brasileños y los argentinos, además del 3-2 sobre el cuadro paraguayo. Es importante resaltar que los ‘canallas’ también consiguieron 10 puntos, pero por diferencia de goles se quedaron en el segundo lugar. Jorge Soto fue una de la grandes figuras del equipo ‘rimense’.

La historia quedó en octavos de final, cuando los ‘bajopontinos’ fueron eliminados por el poderoso Boca Juniors en el mes de mayo, en partidos de ida y vuelta. De locales cayeron 3-2 en Lima, mientras que de visita en la Bombonera perdieron por 2-1.

Desde entonces no logran marcar la diferencia y comparten la mala racha junto a otros clubes peruanos. Solo sumaron 4 triunfos en sus últimos 28 compromisos. Han participado en 13 de las últimas 18 ediciones de la Copa Libertadores desde el 2004, según la página de estadísticas Son Datos No Opiniones.

Ahora, esta nueva derrota de Sporting Cristal apoyó a la terrible mala racha de equipos nacionales en este torneo Conmebol. En total, junto a Universitario de Deportes, Alianza Lima y la Universidad César Vallejo, acumulan 15 partidos sin ganar, sumando 12 derrotas y 3 empates. Además, recibieron 27 goles. Entre todos los equipos peruanos llevan 9 años sin pasar a octavos de final, el último fue Cusco FC (exReal Garcilaso) en el 2013.

Sporting Cristal enfrentó a Talleres de Córdoba por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores 2022

LA ÚLTIMA VEZ QUE CRISTAL GANÓ EN LIBERTADORES

La última victoria de Sporting Cristal fue el 19 de mayo del 2021. Aquella vez recibió a Rentistas de Uruguay en el Nacional y logró sumar tres puntos con goles de Alejandro Hohberg y Martín Távara. En esa edición quedó eliminado en fase de grupos, pero al quedar tercero clasificó a la Copa Sudamericana.

NUEVA OPORTUNIDAD

Sporting Cristal tendrá una nueva chance para poder sacarse de encima la mala racha y terminar la Copa Libertadores 2022 con una victoria. Sin embargo, no será nada sencillo porque se enfrentará al líder del grupo H y ya clasificado a la siguiente instancia: Flamengo de Brasil. El poderoso equipo brasileño cuenta con figuras mundiales y ganarle en su cancha es muy complicado. Este partido se jugará el martes 24 de mayo desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

Percy Liza en acción ante Flamengo por Copa Libertadores. | Foto: Sporting Cristal

DECLARACIONES DE MOSQUERA AL FINAL DEL PARTIDO

“ No me puedo hacer cargo de 18 años, me hago cargo de lo que me corresponde . He dirigido cuatro o cinco Copas Libertadores y en la última que he estado en el extranjero hicimos diez puntos. Ahora yo acepté un equipo joven, de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo. Soy el responsable de todo. Obviamente que la sensación es desagradable. Sobre todo que la prensa ha hablado poco de los cinco puntos que nos quitaron, ahí está el secreto. Es muy fácil señalar a Mosquera, pero yo no necesito que me señalen porque soy el responsable total. También hay que decir toda la verdad, nos han quitado cinco puntos y tres acá en nuestra casa. No escucho bulla y nadie dice nada”, señaló en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera afronta su cuarta temporada en Sporting Cristal. | Foto: Ernesto Benavides

