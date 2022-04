Keiko Fujimori lamentó decisión de la Corte IDH sobre su padre: “Que Dios los perdone”

Foto: Twitter

Desde los exteriores de su casa en San Borja, la lideresa de Fuerza Popular lamentó que la Corte IDH le haya generado, por segunda vez, una profunda desilusión al patriarca de su familia, quien deberá permanecer en el penal de Barbadillo, en Ate.

“Hemos recibido esta noticia con muchísimo dolor, por lo que le están haciendo a nuestro padre. Guardábamos un poquito de esperanza de que la CIDH, tal como lo hizo la vez pasada, mantuviera la libertad de mi padre, pero esta es la segunda vez que le generan profunda desilusión”, dijo al borde de las lágrimas.

Además, dejó a entrever que la demora en los trámites para que su padre salga en libertad podría haber sido premeditada. “ Siento que todo lo que está pasando no ha sido casualidad. La demora en todo el trámite para que finalmente salga en libertad, parece que ha sido premeditado. Siento que eso no es justicia, siento que esos no son derechos humanos. Es absolutamente injusto para una persona que está absolutamente enferma y que es un anciano de avanzada edad”, continuó.

En su diálogo con la prensa, Keiko Fujimori le pidió a Dios que su padre resista una nueva desilusión, y rogó por las personas que “se burlan” del dolor que atraviesa su familia.

“ Le pedimos a Dios que le de mucha fuerza a nuestro padre, creo que es lo que él más necesita para poder sobrevivir y para poder resistir frente a esta desilusión. También le pedimos a Dios que perdone a todas las personas que han generado este maltrato y se burlan del dolor de nuestra familia. No les deseamos el mal a nadie, que Dios los perdone”, manifestó.

Por último, indicó no perderán la fe para conseguir la libertad de su progenitor, con quien esperan reunirse en las próximas horas.

“Finalmente, nosotros como familia nos vamos a reunir. No hemos podidos hablar aún con nuestro padre, imagino que ya sabe la noticia. Esperemos que en las próximas horas o mañana él pueda llamarnos. Quiero decirles que no vamos a perder la fe y vamos a seguir luchando por su libertad. Hoy no es un día grato para nosotros”, concluyó.

DECISIÓN DE LA CORTE IDH

Esta tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto el fallo del Tribunal Constitucional, que disponía liberar al expresidente Alberto Fujimori al restituir el indulto por razones humanitarias otorgado en el 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Por tal motivo, el Estado peruano deberá abstenerse de implementar la sentencia que emitió el TC, el pasado 17 de marzo, y presentar un informe detallado sobre su obligación a investigar, juzgar y sancionar, a más tardar para el 13 de mayo próximo.

En la resolución, se lee que el órgano internacional consideró que el indulto otorgado a Fujimori Fujimori “no cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018″.

Como primer punto, la Corte IDH ordenó “realizar una supervisión específica relativa al indulto por ‘razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori, a través de la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrios Altos y La Cantuta

Además, la entidad dispuso que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar sus observaciones al informe solicitado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 4 a 6 semanas, contados a partir de la notificación del referido informe.

Extracto de la resolución de la CIDH sobre sentencia del TC.

SEGUIR LEYENDO