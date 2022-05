Keiko Fujimori: juez concede nuevo plazo al fiscal José Domingo Pérez para subsanar acusación

La líder del fujimorismo, Keiko Fujimori. | Foto: EFE/Str

La acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus colaboradores se había quedado congelada, luego que el fiscal José Domingo Pérez no lograra subsanarla. Tras dos pedidos de prórroga, el juez del caso le ha otorgado un plazo hasta el 16 de mayo.

El juez Víctor Zúñiga inicialmente dio un plazo máximo de ocho días laborables, a partir del 18 de abril último, cuando la Fiscalía pedía 30 días. Así, el primer plazo se fijó para el 28 de abril, pero el fiscal no pudo cumplir.

José Domingo Pérez argumentó que el robo de la laptop de la fiscal adjunta, Paulina Roque, no les había permitido concluir con la revisión necesaria. Pese a su incomodidad, el juez concedió una prórroga de plazo hasta el mediodía del viernes 6 de mayo.

Se recuerda que, en su momento, la fiscal Paulina Roque confirmó que, dado el estado como quedó su departamento, los delincuentes habrían irrumpido con la única misión de robar su herramienta de trabajo donde guarda información de vital importancia.

El hecho sucedió el 1 de abril mientras se encontraba realizando una diligencia en la que participaba el esposo de Keiko Fujimori, el investigado Mark Vito. La única posesión sustraída fue la laptop, según Latina, donde se había guardado información vital para subsanar algunas observaciones resaltadas por el Poder Judicial sobre el caso cócteles en el que está involucrada Keiko Fujimori.

Fiscal que investiga a Keiko Fujimori sufre el robo de su laptop.

Cuando llegó el mes de mayo, fecha dada por el juez, el fiscal Pérez volvió a pedir otros 15 días. Señaló que en 18 días naturales solo había podido revisar y corregir la acusación sobre Keiko Fujimori y otros seis acusados. Pero le faltaba revisar y corregir 33 casos, pues el número total de acusados es 40.

Pérez intentó presentar la acusación parcial contra esas siete personas, pero el juez Zúñiga dejó entrever que eso no es posible. “No se puede tener por subsanado en partes el requerimiento de acusación”, señaló.

Tras revisar la agenda y contar los días laborales, Zúñiga le concedió una nueva prórroga al fiscal hasta el 16 de mayo, otros 10 días naturales.

El juez Zúñiga convocó la siguiente audiencia para el martes 17 de mayo a las 9:00 de la mañana. El fiscal Domingo Pérez deberá sustentar oralmente la acusación corregida, aunque es posible que pida un nuevo plazo. Según medios judiciales, la Fiscalía aprovecharía estas prórrogas para presentar nuevas pruebas contra Keiko Fujimori.

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

Estas solicitudes son posibles debido a un vacío legal en la ley. El Código Procesal Penal no indica las consecuencias de que un fiscal no corrija la acusación en un determinado plazo, solo señala que entre una y otra audiencia no deben pasar más de ocho días. Sin embargo, abre las puertas a que la defensa cuestione la legalidad del proceso en un futuro.

El exprocurador Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, señaló que, según el artículo 144.1 del Código Procesal Penal: “Caducado el plazo, la ley no permite una prórroga para la subsanación. Eso va contra el debido proceso, la legalidad y es una causal de nulidad”.

Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, también señaló que el juez “resuelve otorgar otro plazo que ni la ley ni la jurisprudencia de la Corte Suprema autoriza. Toma la decisión de dar un plazo que la ley no establece, un plazo que ya había rechazado. Le otorga un plazo al fiscal que no existe”.

Humberto Abanto, abogado de Edgar Alarcón, señala que esto se debería al apresuramiento del fiscal Pérez por presentar la acusación días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2021.

“Hubo apresuramiento por presentar la acusación para perjudicar las posibilidades electorales de Keiko Fujimori y Fuerza Popular”, acusó.

SEGUIR LEYENDO