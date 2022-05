Madre de Solsiret Rodríguez dijo sentirse burlada por decisión del PJ de liberar a implicados en crimen

Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva Castillo, presuntos coautores del delito de homicidio calificado en agravio de la joven madre y activista Solsiret Rodríguez Aybay. | Foto: Agencia Andina

El martes Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva Castillo, presuntos coautores del delito de homicidio calificado en agravio de la joven madre y activista Solsiret Rodríguez Aybar en el 2016, salieron en libertad por exceso de carcelería, pesa a 83 elementos que probarían la acusación por feminicidio. Ante ello, Rosario Aybar, madre de la víctima, aseguró sentirse humillada y burlada por el Poder Judicial.

Cabe indicar que, en febrero del 2020, el Poder Judicial dictó para ambos acusados nueve meses de prisión preventiva, y en noviembre del mismo año esta fue ampliada a 16 meses más. Tras cumplirse este periodo y no haber condena, se dispuso su liberación, con el pago de 60 000 soles de caución.

INDIGNACIÓN DE LA MADRE

Rosario Aybar, madre de Solsiret, manifestó que desde el día que Andrea Aguirre y Kevin Villanueva fueron internados en un penal exigió a la Fiscalía acelerar el caso de su hija debido a la “lentitud con que avanzaba el proceso de investigación para la acusación”, la cual también fue afectada por la pandemia, y para evitar la culminación de detención preventiva.

“Nosotros, los padres, nos sentimos humillados, burlados por el Poder Judicial y esto lo venimos pasando desde el 23 de agosto del 2016 hasta el día de hoy. Seguimos en lo mismo. Encontramos una parte de los restos de mi hija y hay dos asesinos. Una asesina confesa y el otro, su cómplice”, expresó la madre el martes por la noche en entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche de RPP Noticias.

Además, calificó de “increíble” la inmediata decisión de liberar a Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, en contraste con el tiempo que tiene que pasar para encontrar justicia para su hija.

“Yo pediría al Poder Judicial que por lo menos acelere las audiencias, porque las últimas fueron en el mes de junio. Yo estoy pidiendo de una manera normal dentro de mi derecho a la justicia de mi hija”, dijo.

“Realmente no sé qué esperar y no sé a quién recurrir (...). No sé si el Poder Judicial me llame más adelante, pero de que voy a seguir insistiendo en justicia para mi hija, eso sí lo voy a hacer. Así como se me cerraron las puertas para no buscar a mi hija y encontré una posibilidad, igualmente voy a seguir buscando algo o alguien que me ayude encontrar justicia para mi hija”, añadió la madre de Solsiret Rodríguez.

CASO SOLSIRET

Cabe indicar que el 23 de agosto del 2016, Solsiret Rodríguez fue asesinada. En un inicio, fue reportada como desaparecida, pero tres años después, y por la persistencia de los padres en su búsqueda, descubrieron su cadáver cercenado en una vivienda del Cercado de Lima.

De acuerdo a la tesis del fiscal, Kevin Villanueva (cuñado de Solsiret) y Andrea Aguirre (pareja de éste) la asesinaron tras golpearla contundentemente con un objeto en su cabeza.

La última vez que fue vista con vida, Solsiret, madre de dos niñas, tenía 23 años. Desde el día de su desaparición, su familia emprendió una férrea búsqueda que se tropezó con la indiferencia de distintas autoridades a cargo de la investigación. Pero que, finalmente, terminó el 18 de febrero del 2020, tres años y medio después, cuando miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron un fardo con sus restos seccionados en la casa de Andrea Aguirre.

Aguirre Concha confesó a los investigadores de la PNP que había descuartizado el cuerpo de Solsiret, pero aseguró que la muerte de la joven fue accidental luego de una discusión entre ellas y Kevin Villanueva, su pareja.

El altercado entre ambas se dio luego de que la exactivista acusara a Kevin de acosarla, aprovechando que vivían todos juntos en la misma casa, en el quinto piso del edificio ubicado en la Av. Argentina 5260, en el Callao.

Andrea Concha declaró a la PNP que el 23 de agosto forcejeó con Solsiret, quien cayó de cabeza al piso y murió. Tras ello, llamó a Kevin, quien descuartizó el cadáver. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía indicaron que Kevin culpó a Andrea de planificar todo el asesinato.

Pese a todas las pruebas, emiten orden de libertad contra presuntos asesinos de Solsiret Rodríguez. Un feminicidio más que queda impune en Perú.

