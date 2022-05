Luciana Fuster desmiente a ‘Peluchín’ sobre uso de botox: “No lo necesito, tengo una piel bonita”

Luciana Fuster desmiente a Rodrigo González y asegura que no se aplicó botox en el rostro. (Foto: Instagram/@lucianafusterg)

Luciana Fuster se mostró indignada por las recientes declaraciones de Rodrigo González, quien criticó duramente a la chica reality por abusar de la toxina botulínica, más conocida como botox. Según el conductor de Amor y Fuego, la actual pareja de Patricio Parodi estaría sometiendo a su rostro a diversos retoques estéticos para hacerlo lucir más joven, pese a tener tan solo 23 años.

“Le han puesto un botox de señora de 70 años, habla y la cara no se le mueve, madre mía, es una niña. No solamente son las cejas, porque no se levanta. Ni a una señora de 60 se le puede paralizar las cejas así. Se está pareciendo a Flavia, y ahora la veo más rubia, madre mía, qué obsesión ”, dijo el popular ‘Peluchín’ en mención a la anterior pareja del integrante de Esto es Guerra.

Al día siguiente, Luciana empleó sus redes sociales para aclarar que no se ha aplicado botox en el rostro, como así lo señaló Rodrigo González en su espacio televisivo. Es más, mostró su cara sin una sola gota de maquillaje para demostrar que los productos cosméticos pueden hacer que su piel se vea más lozana de lo que realmente es.

“Ahí están mis líneas de expresión, bien lindas. Se me baja la ceja con total naturalidad. Una persona que se ha quitado las líneas de expresión se quitaría todo, no tendría estas comisuras, ni se le marcarían estas patitas de gallo que yo tengo. No lo necesito, tengo 23 años y creo que tengo una piel bonita. No uso ni base cuando me maquillo. No crean todo lo que ven”, expresó la modelo.

Luciana Fuster prefiere evitar el uso de maquillaje en el día. (Foto: Instagram/@lucianafusterg)

Poco después, Luciana Fuster quiso dejar en claro que ella jamás mencionó que no usara maquillaje, ya que sí se aplica cosméticos en el rostro cuando tiene que trabajar en Esto es Guerra o cuando debe asistir algún evento importante “De día no me gusta el maquillaje, no me siento cómoda”, dijo.

Posterior a ello, criticó a Rodrigo González por afirmar algo en televisión nacional a partir de una simple percepción suya. Es por ello que pidió, de manera general, que no se inventen cosas tan a la ligera si es que no hay algún tipo de prueba de por medio.

“Si yo me hubiera puesto botox o cualquier persona se lo quiera poner, no está mal. Lo que está mal es inventar. ¿Por qué decir que lo hice cuando no es así, cuando no tienen idea? Han agarrado una pésima costumbre de inventar o de darle una connotación a lo que digo o hago. Hay gente que no me conoce y creen lo que escuchan”, sentenció.

Luciana Fuster desmiente a Rodrigo González sobre uso de botox en el rostro | VIDEO: Instagram/@lucianafusterg

NO QUIERE MÁS COMPARACIONES CON FLAVIA LAOS

Coincidentemente, Luciana Fuster subió románticas fotos al lado de Patricio Parodi el mismo día que Flavia Laos y Austin Palao estrenaron su nuevo tema musical “Estar contigo”. Debido a las comparaciones, la modelo aseguró que no está pendiente de las actividades de la rubia.

“¿Por qué molestan, por qué estaría pendiente de la vida de alguien más? Yo subo lo que quiero subir en el momento en el que me provoque subirlo”, comenzó diciendo Luciana Fuster mostrándose un poco incómoda por el tema.

Asimismo, señaló que no hace caso a los comentarios negativos y resaltó que está enfocada en su propia vida y relación sentimental. “Las cosas más bonitas son las que nacen cuando te provoca hacerlas. Vivo mi vida, yo no vivo la vida del resto, y tampoco veo la vida del resto ni lo que hace nadie”, concluyó.

Luciana Fuster y Patricio Parodi nunca confirmaron su relación al público, pero se lucen más enamorado que nunca en redes. (Foto: Instagram)