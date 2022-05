Miss Perú 2022: Alessia Rovegno recibe críticas por polémica respuesta sobre por qué merece ganar

Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú 2022, dejó impactados a sus seguidores con una particular respuesta. (Foto: Instagram)

Indiscutiblemente, la belleza y porte de Alessia Rovegno, modelo y pareja de Hugo García, no solo han llamado la atención de reconocidos missólogos, sino también de Jessica Newton. Luego de reunirse con la organizadora del Miss Perú, la integrante de la familia Cayo decidió postular al certamen de belleza más importante a nivel nacional. No obstante, su desempeño en una reciente entrevista no impactó a los usuarios.

Este martes 17 de mayo, Alessia se presentó junto a otras 7 candidatas en Amor y Fuego, espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Todas ellas desfilaron para las cámaras del programa, demostrando así lo aprendido en las últimas semanas como parte de su preparación. Recordemos que la gran final del Miss Perú 2022 se realizará en el mes de junio.

Cuando llegó el turno de la modelo de 24 años, Alessia prefirió mostrar una sonrisa tímida y dar solo unos cuantos pasos. En redes sociales, muchos se preguntaron por qué había decidido no presumir su pasarela, a diferencia de las demás concursantes. “No sé qué le pasó, no hizo nada de pasarela”, “Se está guardando para el concurso”, “Espero que se prepare más para el siguiente año”, comentaron algunos usuarios de TikTok.

Usuarios criticaron a Alessia Rovegno por pasarela en Amor y Fuego. (Foto: Composición Infobae)

También puedes leer | Miss Perú 2022: Liseth Guevara y los hilos en Twitter que la obligaron a renunciar al concurso de belleza

ALESSIA SORPRENDE CON RESPUESTA

Más adelante, Rodrigo González anunció una dinámica para medir el desenvolvimiento de las candidatas frente a cámaras. “Solo tienen 5 segundos, que es muy poquito, para que le digan al público por qué ustedes creen que deberían ser Miss Perú. Tu mayor cualidad o por qué creen que mereces esa corona”, señaló.

Tatiana Calmell, Valeria Florez y otras candidatas se enfocaron en sus fortalezas y en las obras sociales qué harían a futuro. No sucedió lo mismo con Alessia Rovegno, quien aseguró que merecía ganar el certamen de belleza porque había dejado varios trabajos como modelo en Nueva York para poder participar en el concurso.

“He dejado todos mis compromisos que ya tenía en el extranjero para comprometerme al 100% al Miss Perú. Y... he vivido también... lo que es esforzarse”, fue su mensaje antes de ser interrumpida por ‘Peluchín’.

Su respuesta rápidamente se hizo viral en TikTok, donde varios usuarios compararon las respuestas de las demás concursantes del Miss Perú y aseguraron que la participación de Alessia dejó mucho por desear.

“O sea tenemos que agradecerle a Alessia por dejar sus contratos en NY”; “Alessia bonita y todo ¿pero tu respuesta?”; “Alessia está más perdida que yo cuando expongo en clase”; “Alessia bien alucinada y después ni sabía que decir”; “Alessia más enfocada en ‘lo que dejó”; “Esperaba más de Alessia”, fueron algunos comentarios en la plataforma.

Alessia Rovegno recibe críticas por polémica respuesta sobre por qué merece ganar el Miss Perú 2022 | VIDEO: Willax / Amor y Fuego

¿QUIÉNES SON LAS CANDIDATAS AL MISS PERÚ 2022?

A inicios de abril, la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, anunció a las 10 candidatas oficiales que buscarán ganar el concurso de belleza Miss Perú 2022 y convertirse así en la sucesora de Yely Rivera. Actulamente, son solo 8 las bellas mujeres que siguen en carrera por la corona. Liseth Guevara renunció al certamen y Almendra Castillo se convirtió en la Miss Supranational Perú 2022.

- Alessia Rovegno

- Mei Azo

- Valeria Flórez

- Tatiana Calmell

- Daleine Arroyo

- Maryori Morán

- Flavia Montes

- Arlette Rujel