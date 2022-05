Francisco Sagasti sobre ley que debilita la Sunedu: “El presidente tiene la obligación moral de observarla”

La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) sufrirá duros cambios luego de que el Congreso de la república aprobara en segunda votación una ley que buscaría la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Desde su anuncio, diversas voces en contra se han alzado entre las que se encuentra la del expresidente de la república, Francisco Sagasti, quien instó a Pedro Castillo a usar sus facultades para defender la reforma universitaria.

En una publicación en su cuenta de twitter, el excongresista y jefe de Estado, calificó la actitud del Congreso como “un vil atentado contra la educación superior de calidad” y vaticinó un “retorno a la mediocridad de los que quieren fiscalizarse a sí mismos”. Aprobada la ley, el consejo directivo de la Sunedu ahora pasará de tener cinco a siete integrantes, compuesta por un representante del Ministerio de Educación, otro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas, y uno de las casas de estudios privadas.

Francisco Sagasti aconsejó a Pedro Castillo.

Francisco Sagasti señaló la observación de la norma como uno de los mecanismos para detener la legalización de la misma. Esto, sin embargo, está en manos del Ejecutivo liderado por Pedro Castillo, figura nacida de Perú Libre, una de las organizaciones presentes en el Congreso que apoyó la aprobación de la ley. “El presidente tiene la obligación moral de observarla y el Congreso la de rectificarse. De otra forma, queda recurrir al Tribunal Constitucional”, publicó el militante del Partido Morado.

POSIBLE OBSERVACIÓN

La posibilidad de que la ley que debilita a la Sunedu está en manos del Ejecutivo, pero desde que finalizó la votación, ningún integrante de este poder del Estado ha dado una respuesta directa y decidida sobre el requerimiento de varios ciudadanos. “Lo evaluaremos. Entenderá que esto ha sido aprobado el día de ayer, lo estamos evaluando”, fueron las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Por su parte, el titular del Consejo de ministros, Aníbal Torres recordó el cuestionado actuar de la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que precedió a la Sunedu en el control de la educación universitaria. “Lo hizo muy mal”, dijo para luego señalar que está a favor de mantener la reforma del sistema universitario, pero indicó que siempre pueden hacerse mejoras en este, como en cualquier tema.

Aníbal Torres contestó varias preguntas en los exteriores de Palacio de Gobierno. Foto: Andina

“No podría decir nada al respecto, mientras no lea el texto de la ley. Creo que eso no ha sido publicado. Tendría que leer el texto (...). Yo conozco cómo funcionó la Asamblea de Rectores, lo hizo muy mal, pero tenemos que revisar el texto de la ley”, declaró ante la prensa el presidente del Consejo de ministros.

Entre las voces que defienden la decisión del Congreso, se encuentra la de Jorge Montoya, integrante de la bancada de Renovación Popular. “Es importante entender que esto va a traer la unidad. Así conseguir la calidad educativa. La Sunedu ha sido una organización mal manejada, solo coaccionaba a las universidades, en vez de hacerlas mejorar. Tenemos que ser consciente que las leyes son para la mayoría y no a la minoría”, señaló.

“Con mala intención, los que se oponen a este proyecto han empleado falsas verdades. Ha habido una campaña de desinformación en contra de esta ley. La educación está en mano de los padres, y en las universidades y colegios que están a cargo”, agregó.

SEGUIR LEYENDO