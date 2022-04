Tania Ramírez asegura que volvería a grabar un video de Tik Tok en el Congreso

La congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez se ha hecho popular no precisamente por su labor en el parlamento. Desde la mañana del 11 de abril su nombre fue protagonista de elogios y críticas luego de que video de Tik Tok protagonizado por ella diera cuenta de que fue grabado en la sala Mariátegui del Congreso de la república. Varios usuarios se sintieron sorprendidos al ver que la congresista dedicaba su tiempo a este tipo de actividades mientras el país atraviesa una crisis que ha afectado a varias familias peruanas.

Ramírez contó que luego de la firma de la ley que permitirá el pago del 100% de compensación por tiempo de servicios (CTS) a los maestros decidió retirarse y refugiarse en la sala Mariátegui, espacio donde los parlamentarios acudirían para tomar un descanso. “Aproveché ese momento para hacer un Tik Tok y busqué esa canción porque me inspira a ser guerrero, luchador y de ir hacia adelante. Lo hice con este tenor y alegría”, dijo la congresista fujimorista en RPP noticias.

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

La protagonista del comentado Tik Tok reveló que le gusta bailar y que ya lo ha hecho en otras oportunidades mientras cumplía con sus funciones parlamentarias. Señaló que lo realizó durante sus visitas en las semanas de representación y no descartó que se repita “mientras yo no agreda, ni lastime, ni viole algún derecho de un ser humano”. Al ser consultada si volvería a grabar un video como por el que fue criticada en el hemiciclo o la sala Mariátegui, Ramírez respondió con un rotundo “¡Claro! Mientras no sea algo que atente a otra persona, ¿por qué tendría que limitarme?”.

Tania Ramírez no descartó seguir produciendo material audiovisual, incluso señaló la posibilidad de grabar “cómo es el día de un congresista para que la gente sepa qué hacemos”. Por su parte, considera que el cuestionado video ha logrado brindar un mensaje hacia los jóvenes del Perú. “Siento y considero que no he cometido ningún delito, no he insultado a nadie, más bien he dejado un mensaje a la juventud de que no podemos frustrarnos y no nos podemos quedar, tenemos que avanzar. Somos guerreros, luchadores y para adelante. No nos podemos apagar ahorita”, agregó.

ANÉCDOTA CONGRESAL

Durante la entrevista brindada a RPP, el entrevistador le preguntó a la congresista Ramírez por los proyectos de ley de los que es autora y coautora y se refirió a uno en el que involucra a la zona arqueológica de Cabeza de vaca. Sin embargo, la parlamentaria señaló que desconocía de su participación en dicho proyecto. “Ahí hay un error” fue lo que dijo en un inicio.

Tania Ramírez, congresista y tiktoker.

Se trata del proyecto que ley que promueve la conservación, investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de la zona arqueológica monumental de Cabeza de vaca ubicada en el distrito Corrales, provincia y departamento de Tumbes, pero Ramírez dijo desconocer el lugar en mención. “Imagino que la persona que ha subido esa información ha puesto mi nombre, se le ha ido en realidad. Si yo fuera no tendría por qué negarlo, pero ahí hay un error”, agregó.

Segundos después señaló que podría tratarse del registro de su apoyo a la medida que involucra a un sector del país que poco antes admitió desconocer. “Si sale mi nombre ahí será como persona que ha apoyado ese proyecto de ley. He sido tal vez suscritora como alguien que apoya ese proyecto y sale ahí quiénes respaldan el proyecto, pero no soy la autora”, recalcó.

