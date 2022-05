Indecopi presenta demanda judicial contra Repsol por 4,500 millones de dólares

Derrame de petróleo. Foto: Andina.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en el Perú contra la petrolera Repsol, a causa del derrame de petróleo en Ventanilla, que ocurrió la quincena de enero y que afectó a consumidores, usuarios y terceros.

La demanda civil de indemnización por daños y perjuicios se presentó ante el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por 4,500 millones de dólares, contra seis demandados solidariamente: Repsol S.A (España), Mapfre Global Risks (España), Mapfre Perú Compañías de Seguro y Reaseguros (Perú), Refinería La Pampilla (Perú), Transtotal Agencia Marítima (Perú) y Fratelli d´amico Armatori (Italia).

El proceso, en este caso, permite una valoración abstracta: 3,000 millones de dólares por los daños causados y 1,500 millones de dólares por el daño moral a los consumidores, usuarios y terceros afectados , aunque esta cifra será finalmente precisada por el juzgado en su sentencia.

“Hemos presentado la primera demanda civil de responsabilidad objetiva por intereses difusos en el Perú contra la petrolera Repsol, por USD 4 500 millones, a causa del derrame de petróleo en Ventanilla que afectó a más de 700 mil consumidores, usuarios y terceros”, precisó el presidente de Indecopi, Julián Palacín, desde su cuenta de Twitter.

Asimismo, Palacín manifestó que estas acciones podrían generar jurisprudencia en temas de derrames de petróleo que producen perjuicios y daño moral colectivo por contaminación al medio ambiente en zonas ribereñas, playas, actividades de pesca artesanal, turismo y actividades comerciales de los más de veinte balnearios afectados.

Como se recuerda, el derrame de crudo de la empresa Repsol afectó aproximadamente a más de 700,000 pobladores, además del cierre de múltiples playas y comercios de las zonas. Varias asociaciones de pescadores de todas las caletas entre Ventanilla y Barranca (claramente identificados en los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA), también fueron afectados.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador trabaja en la limpieza de crudo de petróleo de una playa tras el derrame originado en la refinería La Pampilla de la empresa española Repsol en la costa de Lima, en el distrito de Ventanilla, Perú, el 29 de enero de 2022. REUTERS/Ángela Ponce

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

El proceso de limpieza, que empezó días después del derrame registrado el 15 de enero, en la práctica ya ha concluido. Pero aún hay zonas que han quedado con restos de petróleo bastante evidentes. “Repsol proclama que limpiaron todo, pero el Gobierno no confirma esta limpieza. Por eso estamos a la espera que lo confirme o niegue oficialmente”, indicó Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, a 100 días del desastre.

En el plano legal, Riveros explicó a Infobae que hay varios procesos todavía no resueltos. “Repsol ha pagado una multa, pero ha judicializado o reclamado otros. Es decir, que no está dispuesto a pagar y va a hacer una pelea administrativa en la corte para no tener que pagar esos montos”, precisó.

Según fiscales ambientales, hay evidencia de negligencia de parte de la empresa, pero también ha habido incumplimiento de labores de supervisión por parte de las entidades del Estado. “Toda esa maraña de cuestiones legales aún no se ha resuelto y se espera que pueda ser atendida”.

SEGUIR LEYENDO