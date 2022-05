Giuliana Rengifo niega haber sido la ‘amante’ de Alfredo Zambrano: “Jamás entré o salí encapuchada de su casa”

Giuliana Rengifo se defiende de los comentarios de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

No se queda callada. Luego que Giuliana Rengifo diera a conocer que tuvo una breve relación con Alfredo Zambrano hace varios años, la cantante ha recibido más de una indirecta por parte de Magaly Medina, quien actualmente es la esposa del conocido notario.

Hace unos días, la popular ‘Urraca’ dio a entender que la cumbiambera ingresaba a la casa de su pareja a escondidas, llegando a tener que ponerse una capucha para no ser identificada por nadie.

“A mí no me suma decir que tuvimos una relación y aclaro que jamás entré o salí encapuchada de su casa. Ingresaba y me iba con su chofer, pues también me mandaba a recoger del aeropuerto, es un caballero, pero la señora no lo supera y debe entender que todos tenemos un pasado y cargamos una ‘mochila’, simple y llanamente no hay que poner las ‘manos al fuego’ por nadie”, comentó para Trome.

Asimismo, Giuliana Rengifo dejó en claro que nunca fue la ‘amante’ del notario y que no sabe de donde sale dicha información, pues ella tuvo una relación formal con Alfredo Zambrano durante el tiempo que estuvo separado de Magaly Medina.

“ Lo único que buscaba al decir que tuve algo con el señor es que nunca me metí en ninguna relación, pues muchos pensaban que fui la tercera en discordia . Ellos ya dijeron que en ese momento, hace seis años, ambos estaban solteros y fue ahí que estuve con él”, indicó.

De otro lado, la cantante señaló que cree que Magaly Medina se encuentra dolida porque su esposo estuvo con ella, por lo que debería de aprender a superar las cosas, pues fue algo que sucedió hace seis años.

“Una relación es de dos, pero nunca fui la otra. En fin, ella critica y ataca a las mujeres y no se da cuenta del daño que hace, es una opinóloga y lo que hace es basura . Espero que nunca más se exprese con calificativos insultantes hacia mí”, añadió.

Para finalizar, Giuliana Rengifo pidió que no le vuelven a consultar sobre este tema, pues ella ya salió a aclarar en varias oportunidad, además que dicho episodio de su vida pasó hace mucho tiempo.

Alfredo Zambrano sobre Giuliana Rengifo: “a la que quieren dañar es a Magaly, mi esposa”. (Foto:Composición)

CONSIDERA A MAGALY UNA VÍCTIMA

“ ¿Crees que el notario tiene la conciencia sucia? ”, fue la pregunta que le hizo Amor y y Fuego a Giuliana Rengifo, a lo que ella no dudó en responder “ Yo creo que sí ”.

Cuando le preguntaron si cree que Magaly Medina también tiene la consciencia sucia, la cantante sorprendió con su respuesta. “ Ella es una víctima más ”, se puede escuchar en la entrevista que dio a Amor y Fuego.

