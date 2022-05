Almendra Castillo representará al Perú en el Miss Supranational 2022 tras la renuncia de Yely Rivera

Almendra Castillo reemplazará a Yely Rivera en el Miss Supranational 2022 (Foto: Instagram/@almendracastilloobrien)

Ya es oficial. Este viernes 13 de mayo, Jessica Newton anunció que Almendra Castillo O’ Brien, una de las 9 candidatas al Miss Perú 2022, representará al país en el certamen de belleza internacional Miss Supranational 2022 junto a Nicola Roberto, nuestro Miss Supranational Perú. La bella modelo asumirá la corona tras la inesperada renuncia de Yely Rivera, Miss Perú 2021.

Mediante una conferencia de prensa, la organizadora del Miss Perú mostró a las concursantes del certamen nacional, entre ellas Alessia Rovegno, Valeria Flórez, Tatiana Calmell, entre otras. Después de unos breves momentos, anunció que Almendra había convencido al jurado en la entrevista personal, llevándose así la corona.

“Miss Supranational Perú 2022 es Alemandra Castillo”, expresó la exreina de belleza para luego abrazar a la modelo. Nicola Roberto fue el encargado de entregarle la banda, mientras que Newton le puso la corona. Castillo no perdió la sonrisa ni un solo instante.

Así fue la designación de Almendra Castillo como Miss Supranational Perú 2022 | VIDEO: Instagram/@perureynas

Cabe resaltar que el concurso de belleza se realizará el 15 de julio en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, Polonia . Almendra tendrá tan solo dos meses para prepararse, ya que deberá viajar a fines de junio. Una vez allí, competirá contra otras candidatas de más de 50 países y territorios autónomos que buscan el título.

Con esta designación, solo quedarán 8 aspirantes al título de Miss Perú 2022: Alessia Rovegno, Mei Azo, Valeria Flórez, Tatiana Calmell, Daleine Arroyo, Maryori Morán, Flavia Montes, Arlette Rujel. Una de ellas representará al país en el Miss Universo 2022.

¿QUIÉN ES ALMENDRA CASTILLO?

Almendra Castillo es una modelo, maquilladora profesional y administradora en Negocios Internacionales de 27 años . Fue candidata al certamen nacional Miss World Perú 2021 en representación de la provincia constitucional del Callao. “Me considero una mujer fuerte, alegre, perseverante y apasionada. Amante del arte, la danza y sobre todo la cultura peruana”, contó.

Almendra Castillo se coronó como Miss Supranational Perú 2022. (Foto: Instagram/@almendracastilloobrien)

¿POR QUÉ RENUNCIÓ YELY RIVERA?

Hace poco, Jessica Newton empleó su cuenta de Instagram para saludar a sus seguidores por Semana Santa y también para dar una triste noticia. “Espero que estén felices y en familia en estos días de reflexión y de unión, pensando en ser una mejor versión de ustedes mismos. Dentro de estás reflexiones, tenemos que Yely (Rivera) nuestra Miss Perú (2021) ha decidido, por una oferta laboral muy interesante para ella, declinar a llevar la banda de Perú al Miss Supranational 2022 ″, dijo.

En esa misma línea, añadió: “Por ende, el Miss Perú 2022 no solamente coronará a nuestra reina para el Miss Universo (2022), sino también sabremos quién será la responsable de representarnos en Miss Supranational este año. Antes de que esto pueda generar alguna especulación, quiero que sepan que Yely cuenta con todo mi cariño y apoyo para todo lo que ella desee emprender. Es una chica encantadora que me acompañará en la elección de sus sucesoras”.

Yely Rivera fue la representante de Perú en el Miss Universo 2021. Lamentablemente, no logró clasificar. (Foto: Miss Universo)

Posteriormente, la modelo señaló que, la decisión no fue de manera precipitada, sino que ya había estado pensado en ello desde hace mucho tiempo atrás. En sus declaraciones, indicó que no deseaba que sus fans tomen lo ocurrido como una falta de compromiso de su parte.

“Fue un proceso de mucho tiempo, la decisión no fue de la noche a la mañana, quiero que no se queden con ese concepto de ‘que falta de compromiso de Yely’, ‘que no debería de haber renunciado’, tengo mi derecho. (...) Esta vez tome la decisión de escucharme, de priorizarme y priorizar mis sueños, encontrar ese camino que yo cada cosa que haga, me haga feliz y, el tiempo es mucho más importante que cualquier otra cosa ”, dijo la exreina de belleza.