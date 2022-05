Caso Byron Castillo: Juan Carlos Oblitas señala que reclamo de Chile podría favorecer a Perú

Juan Carlos Oblitas se refirió a la polémica entre Chile y Ecuador por Byron Castillo.

Chile y Ecuador se encuentra envueltos en una polémica por una presunta mala inscripción de Byron Castillo, integrante de la ‘Tri’. Esto era un asunto entre ambas selecciones hasta que FIFA invitó a la FPF a emitir un juicio sobre el caso. Por ello, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘bicolor’, fue entrevistado y señaló que el reclamo podría favorecer a Perú.

En primera instancia, el ‘Ciego’ se mostró reacio con el medio La Tercera de Chile. “Eso lo está viendo el departamento legal. Desde la Dirección Deportiva, que es mi área, y en ella se incluye el cuerpo técnico, no haremos ninguna declaración”.

Debido a que, la ‘blanquirroja’ prefiere centrarse en el repechaje. “Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”.

Los plazos para resolver este asunto son los siguientes: Ecuador tiene 10 días para presentar su defensa. Después de ello, FIFA dispondrá de casi un mes para dar su veredicto. Por la cercanía de la repesca, este tiempo se podría acortar.

El integrante de la FPF no descarta ir de forma directa a la Copa del Mundo. “Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad” . Este sería el motivo de la invitación de FIFA, pues el ‘equipo de todos’ igualaría en puntaje con los ‘sureños’ en la tabla.

Por último, Juan Carlos Oblitas mostró su desacuerdo por una posible clasificación en mesa por parte de Chile. No obstante, recordó lo que sucedió camino a Rusia 2018 en beneficio peruano. “No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia”.

