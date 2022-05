¿Christofer Gonzales interesa a Vélez Sarsfield? Directivo y entorno se pronunciaron

Christofer Gonzales afronta su cuarta temporada en Sporting Cristal a sus 29 años. | Foto: Sporting Cristal

En las últimas horas, todos los medios digitales y radiales dieron a conocer sobre el futuro del volante de Sporting Cristal, Christofer Gonzales, que había una posibilidad de que fiché por Vélez Sarsfield siempre y cuando llegue el técnico Alexander Medina, sin embargo, Infobae llamó a su fuente del club de Liniers para informar con la verdad.

“No es cierto. Estamos en otra búsqueda en cuanto a prioridades”, dijo el directivo de Vélez Sarsfield a Infobae en exclusiva.

Por su parte, se le consultó si conocía al jugador en mención y nos dijo lo siguiente: “Tengo que conocerlo más. No tengo un concepto tan preciso de él”, sentenció el directivo de Vélez Sarsfield a Infobae.

A su vez, buscamos la opinión del entorno de Christofer Gonzales para saber su versión al respecto. “Esa noticia salió de Argentina, pero no hay nada. De seguro su nombre está en carpeta de ellos, como seguramente otros nombres, sin embargo, no sé si ya tomaron decisión, ya que nadie se comunicó conmigo”, sentenció.

Christofer Gonzales y su buen momento con Sporting Cristal

Si bien, con estas versiones que difundimos se deja en claro que Christofer Gonzales no interesa a Vélez Sarsfield. Estamos seguros que en cualquier momento podrá emigrar, puesto que su presente tanto en su club Sporting Cristal y la selección peruana refleja un gran presente por el nivel futbolistico mostrado en el campo de juego.

El volante de 29 años, atraviesa un buen momento con Sporting Cristal donde lleva 10 partidos y 6 goles en la Liga 1. Sus buenas actuaciones lo hicieron estar en las últimas convocatorias con la selección peruana que se alista para jugar el repechaje este 13 de junio en Doha, y su presencia en la nómina es casi un hecho.

PRESENCIA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Christofer Gonzales es uno de los jugadores que más se ha afianzado en la disputa por el mediocampo de la selección peruana. De hecho, ha venido compitiendo con Sergio Peña por el puesto de ‘8′ en el once inicial, pero también ha alternado en otras posiciones dada su polivalencia. En las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 ha disputado un total de 13 encuentros.

De ahí que se pueda pensar que su salida no será fácil, sumado a que los dirigentes ‘bajopontinos’ tendrán la intención de renovarle el contrato. No obstante, Perú de clasificar al Mundial y él ganarse un lugar en el once titular ocasionaría que algún club extranjero se interese en sus servicios para que de esta manera sume su segunda experiencia en el exterior, puesto que anteriormente militó en Colo Colo de Chile.

