Abogado de Byron Castillo: “Hay cero por ciento de chance de que a Ecuador lo sancionen y al jugador también”

Byron Castillo disputó ocho partido con Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: Reuters)

En los últimos días, una antigua noticia sobre la nacionalidad del jugador ecuatoriano Byron Castillo, fue desempolvada por la prensa sudamericana y tomada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena (ANFP) como último recurso para intentar que el seleccionado sureño pueda lograr fuera de las canchas un cupo a la cita mundialista a jugarse en Qatar en noviembre próximo.

Y es que, los primeros rumores sobre la nacionalidad del jugador ecuatoriano Byron Castillo comenzaron el año 2017, cuando fue separado, por precaución, del seleccionado ecuatoriano sub 20 que disputó el mundial en Corea del Sur.

No obstante, apenas los abogados del máximo ente rector del fútbol chileno declararon que tenían pruebas que Castillo era colombiano y que presentarían un reclamo formal ante la FIFA para que Ecuador pierda todos los puntos ganados con Castillo en cancha durante las clasificatorias, todos los medios de Sudamérica volvieron a tocar el tema

Ante ello, José Massú, abogado del jugador del ‘tri’, salió al frente para aclarar el tema en una entrevista con Infobae y poner paños fríos a la situación.

“Efectivamente, aquí hay cero por ciento de chance de que a Ecuador lo sancionen y al jugador también lo sancionen. Básicamente, porque esos documentos que tiene Chile no son pruebas, son indicios que nunca se han tramitado en un juicio. La FIFA no tiene capacidad de registro civil ni de fiscalía. Si alguien aduce que un acta es falsa, tiene que probarlo en un juicio penal”, comentó el abogado a Infobae.

“En Ecuador nunca hubo un juicio penal en contra de Byron Castillo, pese a que siempre hubo esta polémica si era o no ecuatoriano. Se trata de una partida de nacimiento de un homónimo, que ni siquiera se escribe igual, ya que es Bayron Javier Castillo, cuando el jugador se llama Byron David Castillo. Entonces, habiéndote contado esto, en un principio la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el año 2019 lo sancionó como medida cautelar ante una supuesta irregularidad que el registro civil había detectado en un acta. No es que el acta era falsa, sino que no estaba replicada en el archivo de Quito, eso era todo, y ante ese inconveniente, la FEF le quitó el carnet de cancha al jugador sin un proceso sancionatorio, sin juicio penal. Expusimos una acción de protección, donde nosotros ganamos y se reconoció que se le había vulnerado los derechos constitucionales a Byron Castillo devolviéndole su carnet de cancha y también obligaron a la FEF que repare los daños ocasionados y la Federación ni siquiera apeló la sentencia”, agregó.

A su vez, José Massú siguió hablando sobre todo lo que enfrentó Byron Castillo para demostrar su origen. “Luego, en el 2021 cuando Byron Castillo ya se convierte en un jugador relevante para el fútbol ecuatoriano, el Registro Civil basado en ese mismo informe, sin ir a un Juzgado Penal, le suspendió la cédula provisionalmente hasta que resuelva el problema de la inconsistencia del acta, que ese es el bendito informe que aducen los chilenos que tienen y que en un juicio de amparo Byron Castillo ganó de forma unánime, donde el Tribunal reconoce a Byron Castillo como ecuatoriano por nacimiento y ordena al Registro Civil que le devuelva la cédula y subsane cualquier problema que hubiera con su partida de nacimiento. Todo esto que dice Chile nunca se ha probado en algún juicio, lo que ellos tienen son indicios que no es prueba”.

“Byron Castillo nació en Playas y esa partida de nacimiento se trata de un homónimo, el informe del registro civil fue condenado y le devolvió su cédula para que rearme la partida de nacimiento de manera correcta porque él es ecuatoriano de nacimiento. Por eso, la FIFA no tiene ningún tipo de jurisdicción o competencia para decir que las autoridades responsables de cada país están por debajo de ella. Ecuador presentará todas estas pruebas y no pasará nada, puesto que es un manotazo de ahogado de parte de los chilenos”, sentenció José Massú, abogado del jugador del ‘tri’ a Infobae.

