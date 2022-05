José Carvallo analizó las chances de Universitario en la pelea por el Apertura: “No dependemos de nosotros”

José Carvallo se refirió al presente de Universitario.

Universitario de Deportes despertó de la mano de Jorge Araujo. No obstante, esto podría ser muy tarde para conseguir el Torneo Apertura. Y es que los ‘cremas’ tienen dos partidos menos que sus rivales directos. Bajo esa premisa, José Carvallo, capitán de la ‘U’, tiene muy en claro que alzar el trofeo no depende de ellos mismos.

“Lo tomo con mucha calma y responsabilidad. El equipo sabe que es partido a partido. No dependemos de nosotros porque nos quedan cinco encuentros solamente y hay clubes que tienen siete ”, inició el portero en conferencia de prensa desde el Monumental.

Enseguida, el capitán de la institución ‘merengue’ se refirió a su próximo rival. “Primero es Mannucci, un rival duro y partido difícil. Pero siempre es lindo jugar en el norte porque tenemos mucha hinchada allá. Esperemos que sea a favor nuestro, pero estamos con la idea de ir paso a paso y ver que pasa. La ilusión de estar primeros siempre está y vamos a ir con todo el domingo a sacar los tres puntos”.

Por último, Carvallo habló de que la primera parte de la Liga 1 2022 está muy peleada. “Está parejo todo, volvieron los viajes y provincias. Los locales se hacen muy fuertes. Nadie ha sacado gran ventaja, por ahí Huancayo un poquito, el cual está haciendo un gran torneo, pero todo es muy apretado”.

El capitán de la 'U' se refirió a la disputa por la primera parte de la Liga 1.

Las declaraciones de José Carvallo no están muy alejadas de la realidad. Universitario solo tendrá cinco partidos para tratar de quedarse con el Apertura, pues aún no ha descansado en el campeonato local. Por lo que no jugará en la jornada 17 y estará sin competir durante casi un mes.

SEGUIR LEYENDO