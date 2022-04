Patricia Chirinos compara caso de Jorge Muñoz con Dina Boluarte: “JNE debe medir con la misma vara”

Luego de conocerse que Jorge Muñoz ha sido vacado, la tercera vicepresidenta del Congreso e integrante de Avanza País, Patricia Chirinos, salió en defensa del vacado alcalde de Lima y solicitó imparcialidad sobre este caso.

A través de una entrevista para la radio Exitosa, la parlamentaria no dudó en comparar este caso con el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte quien hace unos días renunció a su trabajo en el Reniec.

“El JNE debe medir a todos con la misma vara. Si al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, lo vacaron por integrar el directorio de Sedapal, nos preguntamos qué sanción le corresponde a Dina Boluarte por ser ministra nueve meses sin haber renunciado, en su momento, a la Reniec”, declaró a Exitosa.

Como se sabe, este miércoles 27, se informó que el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la vacancia contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por formar parte del directorio de Sedapal en el 2019 siendo funcionario edil. Tras este acto inconstitucional, el teniente alcalde Miguel Romero Sotelo será el sucesor y quien tome la dirección del municipio.

En segunda instancia, el JNE falló a favor de la denuncia formulada por el ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez, el pasado 29 de setiembre del 2021, quien acusó al burgomaestre de cobrar cuatro dietas por integrar Sepadal, pese a que el artículo 22 del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades no se lo permitía.

Tras ser vacado, Jorge Muñoz, no dudó en criticar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través de sus redes sociales e indicó que el organismo electoral ha sido “tomado por el cerronismo” . Asimismo, consideró que se había validado a un “incapaz” como presidente en referencia al jefe de Estado, Pedro Castillo.

“El mismo JNE que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó a un incapaz como presidente, me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal durante la crisis del 2019″, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, durante conferencia de prensa, Muñoz contó que aceptó el cargo en el directorio de Sedapal ante la crisis generada por los aniegos en el distrito de San Juan de Lurigancho, en 2019.

Indicó que la aceptación del cargo pasó previamente por la evaluación del Fonafe, el ente rector del Ejecutivo relacionado al agua y al saneamiento.

“Participé de cuatro sesiones de directorio que fueron beneficiosas para los ciudadanos. No cobré las dietas. Algunos dicen que cobré dietas y que distraje mi labor municipal. No lo hice. Más bien trabajamos para poder buscar soluciones desde dentro de la institución donde se regula el agua y el desagüe. Logré resultados tangibles que están en las actas y se pueden verificar”, dijo.

En la última parte de la conferencia, Muñoz sostuvo que se considera alguien muy incómodo para el Ejecutivo y dijo creer que existe manipulación por parte de este poder del Estado para que se dé su salida.

“El Ejecutivo usa un brazo largo que en este caso es el JNE. Creo que hay manipulación y corrupción“, expresó.

Por otro lado, manifestó no tener ninguna noticia sobre el paradero de Miguel Romero Sotelo, el teniente alcalde que lo reemplazará, pero le pidió que sea transparente para que continúe con una gestión “proba”.

Puntualizó que deja el cargo “con la frente en alto y con las manos limpias”.

