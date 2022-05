La selección peruana no se pronunciaría pese a invitación de la FIFA por el caso Byron Castillo

El DT argentino está a poco de conseguir su segunda clasificación consecutiva a un mundial. Foto: FPF.

La FIFA decidió abrir un proceso disciplinario por el caso Byron Castillo este miércoles 11 de mayo y con esto una invitación de a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que muestre su posición por la denuncia de Chile al jugador que disputó ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con Ecuador. Sin embargo, desde el ente máximo del fútbol nacional no hubo pronunciamiento hasta el momento y parece que no lo habrá.

“Lo que la FIFA hizo es una invitación a que Perú presente su posición sobre el caso Byron Castillo y eso se acepta o no. No hay obligación de responder. Es decir, no pasa nada si es que la Federación Peruana de Fútbol no se mete en el tema y eso parece que pasará. Perú en este momento no tiene una posición sobre el tema pues la prioridad es enfocarse en el repechaje. Nadie quiere distraerse del objetivo trazado”, informó el periodista Gustavo Peralta desde sus redes sociales.

Además, cuenta lo que le dijeron desde la FPF. “Pase lo que pase con el jugador ecuatoriano y lo que decida FIFA, Perú no se va a ver perjudicado. No va a haber pronunciamiento de parte de la FPF formalmente en un comunicado. ‘El camión pasa por la otra esquina’, dicen desde Videna y tienen razón”, se puede leer.

Y es que con cualquier decisión por la denuncia de la ANFP, la ‘blanquirroja’ se quedaría en el quinto lugar de la tabla de posiciones si se resuelve a favor de ‘La Roja’ o la ‘Tricolor’. En todo caso, puede ser de más interés si los dirigidos por Ricardo Gareca, por decisión de la FIFA, terminan quedando en el cuarto lugar, pero por precedentes en resoluciones es muy difícil que esto suceda.

Por ahora todo sigue su rumbo en la selección peruana y esta semana se envía la convocatoria a los clubes de los jugadores seleccionados y la próxima semana en conferencia de prensa de oficializará todo. Perú jugará un amistoso ante Nueva Zelanda el 5 de mayo en Barcelona y el repechaje lo disputará en Doha el 13 de junio ante Emiratos Árabes Unidos o Australia.

La selección peruana clasificó al repechaje mundialista tras vencer a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias

¿POR QUÉ PERÚ FORMA PARTE DEL PROCESO?

La selección peruana fue incluida en el proceso abierto por la FIFA debido a que los escenarios que contemplan una posible resolución del reclamo podrían variar la tabla de posiciones de las Eliminatorias, precisamente en los puestos de la zona de clasificación directa (cuarto lugar) en detrimento de Ecuador y a favor de Chile. Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) y especialista en derecho deportivo, se refirió al caso Byron Castillo y explicó la invitación de la FIFA.

“Han invitado a Perú para que tome una posición en caso la FIFA encuentre sustento en la denuncia de Chile, tomando en cuenta que aún está en zona de clasificación. Como el torneo ya terminó hay un tema que se llama ‘Integridad deportiva’ que básicamente es un principio en donde la FIFA trata de preservar el resultado deportivo que se dio en la cancha”, dijo el abogado en declaraciones a radio Ovación.

“La FIFA podría decir que el mérito deportivo está sobre el mérito administrativo de ganar en mesa y también podría verse favorecido Perú en ese aspecto, clasificar directo. Todo esto lo hacen porque en el proceso en el que no se sabe qué decisión se va a tomar. Entonces, involucran a Perú para que formule su posición respecto a este reclamo ¿Qué posición debería tomar Perú? En caso la FIFA considere que Ecuador merece una sanción como país, se tome en consideración el mérito antes que el mérito administrativo”, afirmó en otro momento al ser consultado por Canal N.

