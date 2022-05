COVID-19: ¿Qué ha fallado en el proceso de vacunación?

La llegada de las vacunas contra la COVID-19 al Perú trajeron consigo una dosis de esperanza mientras se atravesaba uno de los episodios más traumáticos de la pandemia. Sin embargo, desde su inicio el proceso de vacunación ha estado marcado por escándalos y especulaciones siendo el más reciente el vencimiento de miles de dosis destinadas a menores entre 5 y 11 años. Al respecto, la ex superintendente de Susalud y directora del MBA en salud de la UPC, Flor Phillips, planteó algunos motivos que habrían propiciado el lamentable suceso.

Ante la posibilidad del vencimiento de 300,000 dosis pediátricas, el viceministro de salud pública, Joel Candia, culpó a la gestión de Hernando Cevallos de una compra excesiva de vacunas. Por su parte, la doctora Phillips descarta dicha posibilidad señalando que se calculó la compra de estas en una cantidad equivalente al 85% de la población a la que iba a ser destinada. “Lo que ha fallado de manera flagrante, y lo dice la Defensoría del Pueblo, ha sido el proceso de vacunación”, añadió.

Ya a finales de marzo, cuando se registró un preocupante descenso en la asistencia de la población a los centros de vacunación, la Defensoría emitió un comunicado en el que instaba al Ministerio de Salud “reimpulsar el proceso de vacunación” y “que tome en cuenta la carencia de los recursos humanos y evaluar la ampliación de la oferta a otros profesionales”.

EFECTO CONDORI

Bastaron pocas horas luego de su juramentación como ministro de Salud para que Hernán Condori fuera blanco de críticas por su pasado profesional. Phillips recordó el ruido político generado por las malas relaciones del entonces ministro con su gremio, así como los cuestionamientos al Minsa durante su gestión. “Todo eso contribuyó a un ambiente de poca credibilidad en temas de vacunación que es la primera responsabilidad del ministerio”, acotó.

Hernán Condori respondió a las críticas del Colegio Médico del Perú en su contra. | VIDEO: Congreso del Perú

Cabe recordar que a inicios de marzo, la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, decidió dar un paso al costado al denunciar que la estrategia de inmunización estaría en riesgo por el escaso interés de las autoridades por las recomendaciones técnicas brindadas por el equipo de trabajo que dirigió. La profesional señalo que “hay desorden, no estamos teniendo reuniones donde puedan revisarse la parte técnica epidemiológica y desde el área de inmunizaciones dejamos de ser tomados en cuenta”.

Philips dejó en claro su respeto hacia Hernán Condori al tratase de un profesional de la salud, pero resaltó que no es un salubrista; es decir, un profesional que oriente las acciones de vigilancia y control epidemiológico para que las entidades de salud opten por decisiones de manera informado y coherente.

NUEVA VARIANTE

El descenso del número de asistentes a los centros de vacunación coincidió con una tercera ola propiciada por el Ómicron, una nueva variante que despertó la alerta de las autoridades, pero no tanto de la población ya que no resultó ser tan mortal como sus predecesoras. “Si no estaban vacunados iba a ser mortal”, asegura la doctora Philipps para luego recalcar que el Ministerio de Salud falló en su capacidad de comunicación. “Diría que los mensajes del Minsa para estimular a la gente a acudir a su tercera dosis debió ser algo realmente bien pensado y estructurado. Así no habría necesidad de convencer a nadie”, señaló.

COVID-19: ¿Qué ha fallado en el proceso de vacunación?

La especialista resaltó el hecho de que la pandemia aún no ha terminado e instó a la población a completar su esquema de vacunación. Además, recordó que cabe la posibilidad de la llegada de una nueva variante cuyas características desconocemos. “Si no estás protegido eres susceptible a enfermar, a mostrar complicaciones que te lleven a UCI o hasta morir por una enfermedad que ya cuenta con una vacuna”, agregó.

“Es inadmisible que el Minsa haya manejado tan mal el proceso de vacunación, sobre todo cuando tenemos una amenaza de cuarta ola”, recalcó Phillips para luego señalar que tanto la desinformación como la falta de logística suponen un gran peligro para la población. “Imagina que de pronto se supera el problema de la desinformación, pero la población se enfrenta a una falta de logística que impide su acceso a las vacunas. Se trata de dos caras de una sola moneda”, acotó.

SEGUIR LEYENDO