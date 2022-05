Onlyfans: descubre quiénes tienen prohibido ingresar a la plataforma

Conoce los términos y condiciones para ingresar a la plataforma Onlyfans.

En los últimos meses, las redes sociales están compartiendo su popularidad con la plataforma Onlyfans, una página web que reúne a un gran número de creadores de contenidos que interactúan con sus comunidades virtuales a través de mensajes y accesos exclusivos para que estos puedan ver sus fotos y videos.

Aunque muchos la conocen por reunir una gran cantidad de contenidos sexuales explícitos, esta web no alberga solo este tipo de cuentas, en realidad, si te animas a sumarte, podrás encontrar diferentes categorías, precios y accesibilidad a nuevas propuestas de contenidos digitales.

Si estás pensando en crear una cuenta es importante que leas bien los términos y condiciones de Onlyfans, ya que hay unas reglas de convivencia que todos deben cumplir por la seguridad de quienes forman parte de sus creadores y fanáticos.

¿QUIÉN PUEDE USAR ONLYFANS?

En la guía para la comunidad encontrarás algunas indicaciones, como, tener una cuenta para iniciar sesión, un correo electrónico válido, un ‘nickname’ o apodo, y contraseña para aprobar tu ingreso, ya sea a través de Twitter o Google. Otras condiciones son, tener como mínimo 18 años para unirte, edad que tendrás que confirmar.

Otro aspecto que consideran es que en el país donde te encuentres sea legal ver cualquier tipo de contenido que puedan albergar en su plataforma, por lo que debes asegurarte de esto antes de ingresar o acceder a fotos o videos de los creadores.

¿QUIÉNES TIENEN PROHIBIDO ACCEDER A ONLYFANS?

Al ser una página en la que encontrarás fotos y videos divididos en diferentes categorías, desde cómicos hasta sexuales, la plataforma tiene un filtro para seleccionar a aquellas personas que si y no pueden formar parte de sus usuarios.

Es así como en su apartado de términos y condiciones, en la sección de cuenta, encontrarás que ninguna persona que ha sido condenada por un delito sexual podrá unirse , ni como creador o fan, por lo que tienen prohibido acceder o tener una cuenta activa.

Además, como norma general, todos los que formen parte de Onlyfans tienen prohibido:

- Incluir o promover la discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual.

- No puedes compartir ningún tipo de contenido que esté relacionado a violencia, servicios de acompañantes, tráfico sexual, prostitución, violación, falta de consentimiento, hipnosis, intoxicación, agresión sexual, tortura, abuso sadomasoquista o ataduras extremas, fisting extremo, mutilación genital o “pornografía de venganza”, la cual definen como “cualquier material sexualmente explícito que presente a cualquier persona que no haya dado su consentimiento previo, expreso y plenamente informado para que ese material sea tomado, capturado o conmemorado de otra manera, o sea publicado y compartido”.

- En los términos del servicio también precisan que en el caso de contenido que presenta actividades sexuales, que se han grabado o transmitido no deben darse en espacios públicos donde las personas que no formen parte de esta actividad puedan visualizarlas, por lo que no se debe considerar lugares al aire libre o espacios donde queden expuestos ante otras personas, como el patio de una casa, áreas aisladas en la naturaleza, entre otros.

- Onlyfans no cobra por crear una cuenta en su plataforma, pero para poder acceder a los contenidos de los creadores tendrás que suscribirte y hacer el pago correspondiente, de acuerdo a la tarifa que manejen aquellos que publican las fotos y videos.

FAMOSAS PERUANAS EN ONLYFANS

Conoce quiénes son las peruanas que están dando la hora en la plataforma Onlyfans y que acumulan un gran número de seguidores en la popular plataforma.

Leslie Shaw.

Fátima Segovia.

Carla Barzotti.

Xoana González.

Deysi Araujo.

Vania Bludau.

Romina Gachoy.

