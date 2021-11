Leslie Shaw, Fátima Segovia y otras famosas del espectáculo que venden sus fotos en OnlyFans

Conoce a las famosas de Chollywood que tienen una cuenta en OnlyFans. (Foto: Composición)

Desde que inició la pandemia del coronavirus, OnlyFans se ha convertido en una de las páginas más visitadas a nivel mundial. Varios personajes de Chollywood, como Leslie Shaw y Fátima Segovia, han decidido unirse a la plataforma de contenido para adultos, ganando mucho dinero como resultado.

¿Pero qué es exactamente OnlyFans y cómo funciona? Es un servicio popular basado en suscripción de paga para artistas mayores de edad, lo que les permite ganar dinero con sus imágenes y actuaciones en línea, que a menudo son con poca ropa y a veces desnudos.

Este año, varias famosas del espectáculo han caído en la tentación de OnlyFans y abrieron su cuenta, generando así grandes ganancias en dólares. Aquí te contamos de quiénes se tratan.

LESLIE SHAW

La cantante peruana Leslie Shaw es una de las figuras de Chollywood que mejor provecho le han sacado a su popularidad para generar dinero en OnlyFans.

La artista nacional confesó que estaría ganando cerca de 4 mil dólares mensuales en la plataforma, lo que al año significaría 48 mil dólares (más de 190 mil soles) . Sin embargo, indicó que “hay meses buenos y bajos”, ya que todo depende de la cantidad de suscriptores que tenga.

(Foto: Instagram/@leslieshaw)

DEYSI ARAUJO

La exporrista del Sport Boys también tiene una cuenta en OnlyFans. Según ella, decidió unirse para poder costear los estudios de su hijo. No obstante, asegura que todo su contenido es sensual y no explícito.

“Hace una semana creé mi cuenta por pedido de mis fans y me está yendo bien. Tengo casi treinta suscriptores y estoy cobrando treinta dólares. Mis fotos son sexy y bien cuidadas porque soy mamá”, sostuvo en octubre de 2020, cuando recién se registró en la plataforma.

(Foto: Instagram/@deysiaraujoz)

FÁTIMA SEGOVIA

La modelo de JB EN ATV, conocida como ‘La chuecona’, abrió su cuenta en OnlyFans en octubre de este año, prometiendo a todos sus seguidores “contenido no apto para cardíacos”.

Aunque algunas personas la criticaron por unirse a la mencionada página cuando tiene una trayectoria en televisión, ella respondió que es un trabajo extra que le permite ganar más dinero. Según Magaly, genera cerca de 20 mil soles al mes.

“Me va súper bien. Con mis dos empresas aún más y se viene mi tercer emprendimiento que estoy lanzando a fines de noviembre. Mi OnlyFans es solo para mis seguidores más fieles”, contestó a sus detractores.

(Foto: Instagram/@fatima.segovia)

VANIA BLUDAU

En septiembre de 2020, la actual pareja de Mario Irivarren abrió su cuenta de OnlyFans. Por una suscripción mensual de 30 dólares, sus seguidores pueden ver sus fotos más candentes.

No obstante, ya no se encontraría activa. Recordemos que Magaly Medina denunció en su programa que sus suscriptores eran estafados, ya que la exchica reality no sube contenido nuevo.

(Foto: Instagram/@vaniabludau)

XOANA GONZÁLEZ

La modelo argentina que radica en el Perú ha ganado popularidad en la plataforma de videos explícitos llamada OnlyFans, siendo probablemente la más exitosa de toda la farándula.

Hace poco la modelo de 32 años cumplió su anhelado sueño de comprarse un departamento propio en el distrito de Chorrillos, valorizado en S/ 250.000. El resto de su dinero lo ha invertido en remodelar la casa que tiene en Argentina.

“Si podemos vivir del porno toda la vida, yo feliz, es el mejor trabajo del mundo, qué más quiero que vivir del porno toda la vida”, expresó la argentina, quien reveló ganar más de 10 mil dólares mensuales.

(Foto: Instagram/@xoanaoficial)

ROMINA GACHOY

La pareja de Jean Paul Santamaría, expareja de Angie Jibaja, ha confesado ganar cerca de 4 mil dólares al mes en OnlyFans . Romina indica que su contenido no es explícito.

“Yo tengo límites, por ejemplo, no llegó a lo que hace Xoana González, no estoy en esos niveles (...) yo no llego a eso, pero me escriben para que haga eso”, comentó.

En entrevista con el programa Al Sexto Día, la modelo uruguaya reveló que un usuario de la plataforma le ofreció un millón de dólares por una propuesta indecente, que fue rechazada.

(Foto: Instagram/@romina.gachoy)

SEGUIR LEYENDO: