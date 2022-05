Hatsune Miku: ¿Qué pasó con la “cantante más famosa” en todo Internet?

Ella se convirtió en el holograma más popular de Internet y hasta inició una carrera musical con giras incluidas.

En el año 2007, Japón protagonizaba los principales titulares en Internet gracias a la popularidad que obtuvo Hatsune Miku, quien rápidamente se convirtió en una referente del J-pop, género musical con origen en Japón. La fama que ganó en todo el mundo no la pudo disfrutar ya que... no es real. Se trata de un holograma al que le dieron voz propia y una carrera artística de gran impacto. Este fenómeno no se había visto desde lo ocurrido con la banda Gorillaz desde el año 1998, cuando ingresaron a la industria del entretenimiento con personajes 2D.

¿QUIÉN ES HATSUNE MIKU?

El perfil que le crearon es el de una adolescente de 16 años, con un largo cabello de color turquesa, de presencia tierna y con un atuendo y anatomía similar a los personajes que vemos en los animes. Además, se considera que su “nacimiento oficial” fue el 31 de agosto del 2007, fecha en la que se lanzó el programa de síntesis de voz VOCALOID, un sistema desarrollado por Crypton Future Media. Este proyecto aún sigue vigente y disponible al público, por lo que aquellos interesados en su uso, pueden acceder a el de manera gratuita. Para que este sintetizador de voz sea atractivo para la comunidad virtual, se le otorgó una voz femenina que le corresponde a la actriz Saki Fujita.

¿Qué significa Hatsune Miku? En el idioma japonés, su nombre se entiende como “el primer sonido del futuro”, ya que esta compuesto de la siguiente manera: “Hatsu” (primero), “Ne” (sonido) y “Miku” (futuro).

No pasó mucho tiempo para que este proyecto reuniera a cientos de seguidores, quienes usaban este programa para crear sus propias piezas musicales, teniendo como base a este personaje de larga cabellera. Tras dominar el mercado japones, el gran salto internacional se dio cuando un usuario publicó un video en Internet donde se logra escucharla interpretando la canción “Levan Polka”, versión que se usó en modo de experimento para poder confirmar la gran variedad de sonidos y rangos vocales que ofrecía la librería de VOCALOID.

El gran recibimiento que obtuvo esta pieza permitió que otros miembros de esta nueva comunidad se animaran a compartir sus creaciones, lo cual sumó a la popularidad de Hatsune Miku, que ya se había convertido en una celebridad, además de ser considerada la “idol japonesa más famosa en Internet”.

Mira el concierto de Hatsune Miku en Japón con público en vivo. Créditos: ICanBeMyselfHere.

Su fama se evaluó haciendo un cálculo entre las descargas del programa, reproducciones de las canciones, búsquedas relacionadas al holograma y pedidos de actualizaciones para el software. Pese a que no tenía una “interacción humana y natural”, sus fanáticos sintieron cercano a este pintoresco personaje de Internet, dedicándole foros con detalles que la humanizaban.

Por muchos años fue la inspiración de muchos ‘cosplayers’, quienes imitaban su aspecto y vestimenta para presentarse en proyecciones y eventos internacionales como el Comic-Con.

LOS CONCIERTOS DE HATSUNE MIKU

Los creadores de la cantante virtual vieron una gran oportunidad para seguir mostrándola al mundo, por lo que decidieron realizar una serie de giras internacionales en las que podían verla en el escenario.

Evidentemente, estos eventos escapaban de lo convencional, ya que el holograma 3D, que podía verse hasta la última fila de asientos, cantaba sus temas acompañada de una banda en vivo. En YouTube y otras plataformas aún se pueden ver grabaciones de sus presentaciones donde los fans coreaban sus canciones y aplaudían cada vez que ella aparecía frente a ellos.

Actualmente sigue vigente en el mercado, hasta posee un propio canal en Spotify. Recientemente se dio a conocer una colaboración que realizará para su ‘comeback’. Además, sus seguidores también podrán adquirir su juego en Nintendo Switch que se viene promocionando en redes sociales.

Las últimas noticias también revelan que un hombre que se casó con ella ha expuesto que su matrimonio esta atravesando un momento difícil al “no poder hablar con ella” porque la empresa no ha actualizado el software “que le da vida”.

