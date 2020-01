Hatsune Miku no produce escándalos, no aparece borracha en Las Vegas ni tiene exigencias de ningún tipo en el camarín. Y aunque no exista, no es inalcanzable, basta con entrar en la web de Piapro para formar parte de su mundo. ¿El fin de la música como la conocemos hasta hoy o el comienzo de un nuevo tipo de arte colaborativo? Muchos dirán que no hay como ver a tu artista favorito en vivo, una persona de carne y hueso, que suda y se cansa. Pero cuántas veces en un estadio, hay que conformarse con mirar las pantallas laterales, cada vez más grandes y espectaculares, porque con posar la vista sobre el escenario no alcanza.