Alex Valera y sus descomunales números goleadores desde su aparición en la Liga 1

El delantero lleva nueve goles en 13 partidos en la presente temporada. Foto: Ligra Profesional.

Alex Valera es sinónimo de gol en el fútbol peruano y sus grandes actuaciones lo han llevado a ser considerado por Ricardo Gareca en la selección peruana. Incluso algunos lo colocan como el reemplazante directo de Gianluca Lapadula en la ‘blanquirroja’. Desde su aparición en la Liga 1 2020, el delantero es el más goleador hasta el momento.

Según informa la página Son Datos No Opiniones, nigún jugador, extranjero o nacional en estos últimos tres años, ha anotado más veces que el exjugador de Deportivo Llacuabamba. Números que impresionan para alguien que estaba dedicándose al fútbol playa hasta antes de debutar a nivel profesional en la primera división del Perú.

Aunque parezca una locura, el goleador viene jugando su tercer año en la Liga 1 y la primera vez que lo hizo fue con el equipo chiclayano. En esa temporada anotó nueve tantos en 21 partidos con la camiseta ‘celeste’ y varios equipos se fijaron en él. Sin embargo, ‘Valegol’ ya tenía decidido ir a tienda ‘merengue’.

El 2021 fue el reemplazo de Jonathan Dos Santos al arrancar la temporada. Tomó el lugar y se ganó la confianza de Ángel Comizzo y Gregorio Pérez después. Esa campaña hizo 11 goles en 24 partidos. Además, marcó dos más por Copa Libertadores en los seis partidos que disputó.

En este 2022 ya lleva nueve tantos en 13 fechas jugadas y es el futbolista más influyente de la ‘U’. Con más de la mitad de la temporada por jugar, está a tiempo de romper la máxima cantidad de goles que anotó en una temporada y agrandar su registro. Sumando todo, Alex Valera lleva 29 tantos en la Liga 1 desde el 2020, superando a todos.

El próximo partido de Universitario de Deportes será ante Carlos A. Mannucci de visita en Trujillo este domingo 15 de mayo desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura. Los ‘cremas’ por ahora son cuartos con 23 puntos , a tres del líder Sport Huancayo.

Universitario venció a Alianza Atlético por la Liga 1

ALEX VALERA EN LA SELECCIÓN PERUANA

Alex Valera debutó con Perú en la Copa América Brasil 2021, donde jugó dos partidos y no pudo marcar goles, pero se pudo ganar un espacio en el universo de Ricardo Gareca. Luego fue convocado nueve veces para las Eliminatorias Qatar 2022, pero solo participó en tres partidos: ante Ecuador, Uruguay y Paraguay. Su aparición goleadora con la ‘blanquirroja’ se dio en los amistosos internacionales, marcándole a Panamá y Jamaica. De no haber inconvenientes, será considerado por el ‘Tigre’ para el amistoso y el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Alex Valera anotó el 2-0 en Perú vs Jamaica. (Video: Movistar Deportes).

GREGORIO PÉREZ LO LLENÓ DE ELOGIOS

Alex Valera la viene rompiendo y así lo reconoce Gregorio Pérez, extécnico de Universitario de Deportes que pudo tener al delantero en sus filas. El uruguayo lo llenó de elogios y comparó su nivel con el de Gianluca Lapadula, Además, dijo que ya está listo para partir al extranjero.

“Valera puede jugar en el fútbol argentino, mexicano o europeo. No desmerezco el fútbol de Perú, pero si tuviera que pegar un salto al exterior, seguramente tendría mayor reconocimiento que el que tiene hoy. No sé si Alex Valera está después o igual que Gianluca Lapadula. Valera es un ‘9′ que no tiene techo, es un jugador que si sale a otro mercado va a tener mayor repercusión, sin desmerecer a Universitario ni al fútbol peruano. Desde que conocí a Alex Valera ha tenido un ascenso constante. Ha progresado muchísimo y creo que no tiene techo. Es ahora el mejor ‘9′ que tiene Perú”, declaró el estratega uruguayo en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Gregorio Pérez mostrando su apoyo a Alex Valera en un partido de Universitario en la Liga 1 2021. | Foto: Liga 1

