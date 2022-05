Jorge Montoya critica a Vladimir Cerrón: “No puede hacer llamado a la violencia”

Jorge Montoya se mostró en contra de las declaraciones de Vladimir Cerrón, quien mantuvo una reunión con partidarios de Perú Libre. El secretario general del grupo oficialista, aseguró que el cambio de Constitución es necesario para el país, ya sea que este se de manera pacífica o no.

Ante esto, el congresista de Renovación Popular, rechazó estas declaraciones vertidas, acusando a Cerrón de motivar e incentivar la violencia en nuestro país, pese a la crisis política y social que atraviesa el Perú en diversos sectores.

“Lo que hace es incentivar a la violencia y eso es delito. Debería fijarse que es lo que habla, no puede hace run llamado a ese tipo de violencia”, indicó Jorge Montoya en declaraciones a la prensa en los exteriores del Parlamento.

Tras estas declaraciones, el legislador dejó en claro que el tema del cambio de Constitución “ya está zanjado”, ya que la comisión de Constitución decidió archivar el proyecto del Ejecutivo que planteaba una consulta ciudadana para elaborar una asamblea constituyente para que se encargue de elaborar una nueva Constitución.

“No es que no se quiera modificar (la Constitución), tenemos propuestas para ello en todos los partidos. La bancada de Renovación Popular está preparando una respuesta integral de reforma política a la Constitución, cualquier cosa que se pueda hacer con la para mejorar las condiciones el país se va a hacer, pero eso no significa cambiar la carta magna”, señaló Montoya.

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

Como se recuerda, Vladimir Cerrón realizó un evento partidario el pasado 3 de mayo, el líder de Perú Libre y actual investigado por presuntos casos de corrupción, señaló que la única manera de realizar cambios en el país es cambiando la Constitución Política del Perú. Incluso, recalcó que este objetivo se deberá lograr “ya sea de manera pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. Nosotros reafirmamos -desde que se fundó el parido- en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacifica, lamentablemente”, señaló.

SU HERMANO LO APOYA

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, se pronunció al conocer que la comisión de Constitución decidió archivar el proyecto del Ejecutivo, considerando que el cambio de la Constitución es “un deseo del pueblo” y que, por ese motivo, los miembros de su organización parlamentaria continuarán impulsando medidas para la implementación de dicho proyecto.

“El cambio de Constitución es un deseo del pueblo y nosotros seguiremos trabajando legal y democráticamente lo que corresponde. Si hay un archivamiento se pide un desarchivar el caso. A menos que generen un decreto ley que prohíba hablar de estos temas”, declaró el parlamentario ante la prensa.

Waldemar Cerrón | Foto: Agencia Andina

SIGUE EN LA LUCHA

Este lunes en horas de la noche, Vladimir Cerrón emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter donde anunció que tanto su partido político como la población insistirán en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución Política y reemplace la de 1993.

“El Partido y el pueblo insistirán en la Asamblea Constituyente, no hay un espacio más democrático para que todos estén representados, participen de la política nacional y sean protagonistas de la construcción de una nueva patria, más humana, justa y equitativa”, demandó el exgobernador de Junín.

SEGUIR LEYENDO