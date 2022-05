Pedro Castillo en Apurímac. | Imagen: TV Perú

El presidente Pedro Castillo participó esta mañana en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego para siete localidades de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac. En su discurso, criticó a los congresistas que, según dijo, “ponen zancadillas” y que no proponen soluciones.

Una vez más, el presidente hizo mención de los “más de 30 proyectos” que el Ejecutivo ha enviado al Legislativo e invocó a los congresistas a que revisen los temas.

“Lo que pasa es que vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y hay congresistas que hasta el momento ni siquiera han tomado la facultad para proponer al país y a su propio congreso algún proyecto de Ley sobre cómo solucionar los grandes problemas que tiene este país. Y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto ”, expresó.

A pesar del discurso contra algunos legisladores, Castillo señaló que deben voltear la página. Sin embargo, volvió a decir:

“Por más zancadillas que pongan para distraernos, para tener que buscar a alguien para nuestra defensa, eso a mí no me preocupa, porque yo no le he robado a nadie”.

Además, anunció que en las próximas horas presentarán otro proyecto de ley para resolver problemas del sector Salud, Educación y el Agro.

Pedro Castillo asegura que hay congresistas que le “ponen zancadillas” y no proponen soluciones. | Video: Canal N

“DEMUESTREN DÓNDE HE METIDO LA MANO”

El jefe del Estado remarcó que ha venido a cambiar el país y negó haber cometido algún acto de corrupción.

“Los del pueblo trabajamos, no somos ociosos. Jamás me verán meter las manos para robar un centavo al país”, dijo.

“Nos quieren poner el cliché de corruptos. Demuestren dónde he metido la mano, a quién he robado. Se inventaN muchas cosas, hablan cosas que no saben, se meten con la familia con nuestro esfuerzo: es su agenda. Nuestra agenda es atender las necesidades del Perú profundo”, añadió.

RESOLVER PROBLEMA EN LAS BAMAS

Mas temprano, el gobernador de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez, le dijo al presidente Castillo que el premier Aníbal Torres debía “ponerse los pantalones” y acudir a las comunidades que están en conflicto con la empresa minera Las Bambas para resolver el problema.

Al respecto, el mandatario se expresó a favor de que se solucione el problema entre las comunidades de Apurímac y las Bambas en el marco del diálogo. “Vamos a corregir eso”, dijo el presidente.

