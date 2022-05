Alejandro Salas asegura que no existe un “Plan B” para convocar una Asamblea Constituyente

El proyecto de ley que pretende convocar a un referéndum para que la ciudadanía exprese su sentir respecto de una Asamblea Constituyente despertó un acalorado debate en los medios y redes sociales. Advertencias por parte de un sector del partido Perú Libre sobre el futuro de esta iniciativa también aparecieron durante las discusiones, hecho que llevó a cuestionar las intenciones del Ejecutivo sobre la cuestionada medida. Al respecto, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, ha intentado esclarecer las dudas surgidas.

“Yo lo digo de manera directa, como parte del Consejo de Ministros, que escucha al presidente de la República, que ahí no existe ningún tipo de plan B ni nada por el estilo”, aseguró Salas luego de que el líder de Perú libre, Vladimir Cerrón, señalara que tanto su agrupación como aquellos que la representan en el Parlamento cuentan con un camino alternativa para la convocatorio de una Constituyente.

“Si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueva un debate y una polémica de la asamblea constituyente, el partido y su bancada ha propuesto un plan B, que definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República”, dijo Cerrón poco después de entregarse la propuesta al Poder Legislativo.

Por su parte, Alejandro Salas, uno de los más férreos defensores del actual gobierno e integrante del gabinete, aseguró que se respetará la voluntad de la representación nacional que tiene en sus manos determinar el futuro de la medida. “Existe un respeto irrestricto a la división de poderes. Y si el Congreso decide archivar ese proyecto de ley de preguntarles a los ciudadanos si quieren o no un cambio de constitución, se va a respetar. Y no solo lo manifiesto yo, sino lo hizo el presidente en Consejo de Ministros”, agregó.

EN MANOS DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

Luego de ser envíado al Congreso, la comisión encargada de estudiar el proyecto de ley presentada por el Ejecutivo es la de Constitución, presidida por la congresista fujimorista Patricia Juárez. Tal como lo señala la Constitución Política del Perú, dado que el origen de la iniciativa viene desde Palacio de Gobierno deberá ser priorizada con carácter de urgencia. La presidenta del grupo de trabajo confirmó que se respetará lo señalado en el artículo 105 de la Carta Magna.

Sin embargo, el primer gran obstáculo del proyecto de ley será la votación que se realice en la Comisión de Constitución. Si logra obtener los votos necesarios podrá ser discutido y votado en el pleno del Congreso, pero tal parece que no llegará hasta tal punto. Si bien es cierto que la bancada oficialista de Perú Libre es el grupo predominante, sus cinco integrante no superan a los representantes de la oposición como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Renovación Popular.

Patricia Juárez anuncia que se priorizará el debate del proyecto de ley de reforma constitucional

Los siete votos que apostarían a favor del referéndum no superan los once que tienen una postura en contra de cualquier intento por escribir una nueva Carta Magna. Siguiendo las líneas ideológicas y declaraciones previas de los integrantes de la Comisión de Constitución, se puede prever que el proyecto del presidente Castillo no logrará sobrevivir este primer paso y será archivado. Ni la presencia de Waldemar Cerrón o Guido Bellido en el mencionado grupo de trabajo lograría que la iniciativa supere esta etapa.

Frente al futuro incierto de la iniciativa, el ministro Salas ha asegurado que “desde ya puedo confirmar que el presidente no tiene ningún tipo de plan B respecto al trabajo que el Congreso pueda hacer con esta ley. Lo que sí tiene (en claro) es respetar dentro del estado de derecho lo que el Congreso decida”.

