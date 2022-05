Vladimir Cerrón por el Día del trabajador: “Les deseo unidad en sus luchas”

Vladimir Cerrón tuvo una extensa entrevista con "Hildebrandt en sus trece". Foto: Andina

Vladimir Cerrón aprovechó este 1 de mayo para enviar un saludo a todo el sector laboral del país por el Día del trabajador. El secretario general de Perú Libre no dudó en usar sus redes sociales para celebrar este momento.

A través de su cuenta de Twitter, el investigado por temas de corrupción y posibles nexos con el terrorismo, felicitó a las unidades que siguen luchando por consolidar un país libre y justo.

“El Partido Político Perú Libre emite un saludo combativo a todos los trabajadores, del Perú y el mundo, este 1ro de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, deseándoles unidad en sus luchas y nuevas victorias”, expresó.

Asimismo, los integrantes de su agrupación parlamentaria Perú Libre, destacaron las labores que ejercen los peruanos a favor del desarrollo del país.

“La Bancada de Perú Libre expresa a los peruanos de todas las regiones del país, el reconocimiento por este día tan especial como es el día del trabajador. Renovamos el firme compromiso de trabajar desde la sede del legislativo para mejorar los beneficios de los trabajadores”, publicó.

Hace unos días, Vladimir Cerrón se pronunció sobre el pedido de peruanos de adelantar las elecciones generales a fin de darle paso a un nuevo congreso y presidente.

“La solución no es el adelanto de elecciones, para elegir otro Congreso que decepcione como todos. Lo que debe adelantarse es la sucesión de la Economía de Mercado a la Economía Popular con Mercados”, mencionó Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

Durante una conferencia de prensa, el secretario general de Perú Libre, se mostró incómodo por el actuar de la presidenta del Congreso, quien en coordinación con la Junta de Portavoces, negaron su entrada al foro que estaba organizando la congresista Margot Palacios para tocar el tema de la Asamblea Constituyente.

“Es lamentable la actitud de la presidenta del Congreso, que ya ha remarcado dos veces que ella es prácticamente la dueña de la casa y no solamente lo ha dicho, sino que también lo está cumpliendo en el sentido que, cuando realizan un foro aquellos quiénes hablan en contra de la Asamblea Constituyente son bienvenidos, sin embargo, cuando se habla a favor en ese caso se bloquea, se hacen reuniones inmediatas, se modifican los reglamentos, y se hace toda una serie de acciones que no es más que la demostración antidemocrática de la derecha”, expresó Cerrón.

En esa línea, aseguró que su posición no es hablar mal o criticar al parlamento, por el contrario, ya que el Congreso para Cerrón significa “un espacio de diálogo de polémicas, de discusión de ideas” .

“Si no se quiere entender esto, si solamente se quiere poner a manos militar y solo se quiere poner una sola voz, una sola dirección, el parlamento no tendría ningún sentido de existir. Justamente de ahí viene su nombre de parlamento de parlar, de charlar, yo creo que mutilar esas formas de interactuar o intercambiar ideas está muy mal”, sostuvo.

“Nosotros estamos encantados de poder dialogar si es posible con todas las bancadas y no solamente hacer una exposición, sino también polemizar ante la población nuestra postura con las bancadas que tienen una postura distinta. El hecho es que se discuta, el problema es que aquí no se quiere hablar del problema, no se quiere poner sobre la mesa cada corriente de ideología política se tenga en el país”, añadió.

SEGUIR LEYENDO