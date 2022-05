Selección peruana jugaría un amistoso con equipo de la Segunda División de España previo al repechaje

La selección peruana llegará con rodaje para afrontar el repechaje al 100%. | Foto: AFP

La selección peruana tendrá toda una preparación completa para que llegue de la mejor manera al duelo por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. De hecho, la directiva confirmó el amistoso con Nueva Zelanda en Barcelona. Sin embargo, no será el único, ya que también se pudo conocer que la ‘bicolor’ afrontaría un cotejo ante un equipo de la Segunda División de España.

Esta noticia ha sido confirmada por el periodista Gustavo Peralta para el programa ‘Equipo F’ de ESPN, en donde informó un poco más sobre este partido y de quiénes lo jugarán. “La FPF y el comando técnico han planificado todo tan bien, al detalle. Han cuidado todos los aspectos que no dejan nada al azar. Por ello, se ha decidido que el lunes 6, un día después del Perú vs Nueva Zelanda, en Barcelona se va a jugar un partido a puertas cerradas con los que no tuvieron actividad el partido amistoso. Será contra un equipo local, tal vez de Segunda División. Lo que se quiere es que todos los que integren la selección tengan actividad”, señaló el comunicador.

Sin duda que sería una gran oportunidad para que los que lleguen con menos rodaje o no sean considerados en la oncena titular por el técnico Ricardo Gareca, puedan sumar minutos ante el combinado de Oceanía. Y es que el hecho de que una semana más tarde se juegue la repesca, conlleva que ambos equipos, y la ‘blanquirroja’ en específico, estén en óptimas condiciones y con todos sus elementos atentos ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir.

Christian Cueva con la selección peruan en acción ante Nueva Zelanda. | Foto: AFP

Asimismo, el nivel de la Segunda o incluso la Tercera División del balompié español es bastante alto. La dureza y el rigor físico se imponen, por lo que será un buen termómetro para el cuerpo técnico del elenco nacional, aunque por el momento no se ha confirmado el nombre del rival.

A ello se le suma la importancia de este compromiso ante el representante de Asia, el cual en solo 90 minutos se definirá el próximo participante en la Copa del Mundo. Justamente, Peralta también se refirió a algunos detalles del encuentro del repechaje. “Hay que señalar que para el repechaje, si hay empate tras 90 minutos se jugará suplementario con opción a un sexto cambio”, comentó. La vía de los penales tampoco se descarta si el marcador queda igualado aún en los 30 minutos complementarios.

CONVOCATORIA DE PERÚ

De otro lado, Gustavo habló de la fecha en que saldrá la lista de convocados, tanto para los amistosos como para el repechaje. “Este viernes 20 de mayo sale la convocatoria de la selección peruana para lo que va a ser el amistoso y el repechaje. No va a pasar de 32 jugadores, mínimo van a ser 28″, aseguró.

ITINERARIO Y ESTADÍA EN ESPAÑA

El equipo de todos tendrá un trayecto bastante específico en cuanto a su travesía por el Viejo Continente, un tema que tocó Gustavo Peralta. “La selección viaja el sábado 28 por la noche a Barcelona en un vuelo directo en chárter y el 10 de junio viajarán en el mismo chárter rumbo a Doha, Qatar. Para los peruanos que están en Barcelona, la selección se va a hospedar en el hotel Hesperia Sant Just y va a entrenar en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat”, contó.

DATO:

La selección peruana jugará ante su similar de Nueva Zelanda el domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana) en el RCDE Stadium de Barcelona

El periodista Gustavo Peralta brindó algunas novedades sobre la 'bicolor'. | Video: ESPN Perú

