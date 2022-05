¿Cuánto debo dejar de propina en Perú si voy a un restaurante?

La propina es un dinero extra que en varias ocasiones los comensales dejan a las personas que las atendieron, en este caso vienen a ser los mozos, pero muchos nos hemos preguntado ¿cuánto es el verdadero porcentaje que se debe entregar?

Si hay algo que se debe considerar es que en nuestro país, las propinas en restaurantes no es obligatorio como en otros lugares, por ejemplo: Colombia, Alemania, Cuba, etc.

Para ello, Infobae Perú conversó con Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, para que nos oriente sobre este tema, ya que en la actualidad algunos restaurantes están adicionando el 10% de tu consumo en sus boletas, ¿esto está permitido?

“Normalmente lo que se establece es dejar una propina del 10% de tu consumo, pero cuando en la factura o boleta aparece ese 10% de manera implícita y uno lo paga, pues espera que ese monto vaya directamente a la persona que nos atendió, pero en realidad el concepto más importante es que la propina no solo debe estar sujeto a un porcentaje, sino en función al servicio que uno recibe, en este caso, no puede ser obligatorio si la persona que nos atendió nos dio un mal servicio, entonces uno no va a sentirse incómodo al dar esa propina por más que sea obligatoria por parte del restaurante. Por eso, la propina siempre va a ir en función a lo que uno pueda dar según el servicio que ha recibido”, expresó.

DIFERENCIA ENTRE SERVICIO Y ATENCIÓN

Si hay algo que se debe tener en cuenta es que existe una diferencia entre el servicio y la atención y a continuación te evidenciaremos las características de cada una para que sepas cuál es el verdadero concepto por el que te estarían cobrando.

El servicio es cómo nos atienden, cómo está el local, en qué condiciones está el local, la limpieza, cómo nos ponen los platos, cómo nos colocan los cubiertos, con qué rapidez nos atienden, con qué rapidez te entregan la comida, si está caliente la comida y si está fría, si la comida está salada, si está muy simple, si no está bien cocida. Por eso hay que tener claro que el mozo no es la persona que cocina, el mozo no es la persona que se encarga de limpiar el local, de freír la comida, el mozo da otro tipo de atención.

En el caso de la atención ahí es donde juega un papel importante el mozo. Es el que pregunta si se necesita algo más, si necesita nuevamente ver la carta, si tiene algún otro pedido adicional a lo que ha pedido en un inicio, qué otras necesidades tiene, si necesita más cremas para sus papas, si necesita otro plato, otros vasos etc, es la persona que directamente tiene ese contacto con el comensal.

“Luego de conocer las diferencias entre el servicio y el consumo, es importante brindar esta propina al mozo, a la persona que atiende porque a veces no conocemos las políticas de los restaurantes, entonces es mejor reconocer a la persona que nos atendió de manera directa. Es por eso que recomiendo darle la propina a la persona que nos atendió de manera cercana”, precisó.

“Otra recomendación que puedo dar es que cuando se deje propina al mozo, es mejor brindarla de manera efectiva, ya que si se recarga en una tarjeta de crédito o débito, muchas veces el dinero no llega a tiempo o el banco se cobra cierta comisión, por eso recomiendo hacerlo siempre con dinero en efectivo y directamente en manos del mozo”, agregó.

¿CUÁNTO ES EL PORCENTAJE DE PROPINA QUE DEBEMOS DEJAR?

El estándar y la practica en nuestro país nos indica que debería ser el 10% del consumo que realizamos en un establecimiento, puede ser que en muchos casos la comida no sea tan buena, pero si la atención fue magnífica, las personas brindan esta propina. Recordemos que muchas veces uno no regresa por la comida, sino por la atención, porque es lo que más se queda en nuestra mente.

“Es importante que cada establecimiento dé a conocer si cobrará o no un adicional por su servicio para que no haya sorpresas al momento de cancelar el total del consumo. Además es necesario que cada establecimiento rija si cobrará o no este excedente. Asimismo, si dentro del consumo estará la atención del mozo también debe darlo a conocer”, expresó el especialista.

¿CÓMO SE DA PROPINA EN AMÉRICA Y EN EUROPA?

De acuerdo al portal Viajar Libres, realizó una lista de cómo los países en América y Europa establecen sus rangos de propinas.

Propinas en Argentina: Se alrededor de un 10% en los restaurantes. A los taxistas se suele entregar una cantidad superior a la tarifa marcada debido al redondeo.

Propinas en Brasil: La propina ya viene incluida en la cuenta. Se cobra un 10% en concepto de “Servicio”.

Propinas en Chile: Aunque no es obligatoria, algunos restaurantes incluyen en la factura un cargo por servicio de al menos un 10%, aunque por ley el cliente puede reclamar el no pagarla.

Propinas en Alemania: Equivale al 5% o 10% del precio total. La propina le das en la mano al personal que te atendió y si se paga con tarjeta, deberás decir cuánto quieres dejar.

Propinas en Francia: La propina viene incluida en las cuentas de cafeterías y restaurantes. En el ticket aparecerá un incremento del 15% en concepto de “Service Compris”.

Propinas en Italia: La propina en Italia es voluntaria.

Propinas en Polonia: A veces la propina está incluida en la cuenta, sobre todo si la mesa tiene más de 5 o 6 comensales. Se suele cargar entre un 5% y 10%.

