Aníbal Torres: Presentan segunda moción de interpelación contra primer ministro

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. Foto: Andina.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, presentó una segunda moción de interpelación contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por dos motivos: prolongación del estado de emergencia sanitario y adelanto de elecciones que iba a anunciar el mandatario Pedro Castillo .

“He presentado, a través de mi bancada, moción de INTERPELACIÓN contra premier Aníbal Torres ante falta de respuestas del Gobierno frente a su obstinación de mantener inconstitucionales restricciones sanitarias en contra de derechos de los peruanos”, escribió su cuenta de Twitter.

Sobre este punto, desde los exteriores del Parlamento, el legislador detalló que el Decreto Supremo 030-2022-PCM es inconstitucional porque las cifras de contagios y muertes por la COVID-19 se redujeron a nivel nacional

“Además, para que responda por la supuesta presentación de un PL (proyecto de ley) de adelanto de elecciones que habría anunciado y que no fue corroborado hasta el momento”, añadió en Twitter.

Muñante espera que este pliego interpelatorio sea aprobado y se una a las siete reguntas que deberá responder el premier este jueves 12 de mayo a las 10.00 a. m.

Ese día, Torres será cuestionado sobre la decisión del Gobierno de establecer un toque de queda el pasado 5 de mayo tras las diversas manifestaciones que se suscitaron al interior del país.

Según el Congreso, la moción tiene el sustento por los actos producidos durante la paralización de transportistas y actos vandálicos al bloquear las carreteras, por lo que la institución pide una explicación de lo ocurrido y por lo cual no se tomaron las medidas necesarias para aplacar estos hechos.

Además, le exigen a Torres Vásquez que se pronuncie sobre las muertes que ocurrieron en los departamentos de Junín Huánuco e Ica, como parte de la represión de la policía frente a las protestas por el paro de transportistas que duró cerca de 10 días.

Se conoció que también se le pedirá al primer ministro presentar los informes policiales y de inteligencia de las que se basaron para ordenar la inamovilidad social obligatoria.

“ME VAN A CENSURAR”

El presidente del Consejo de Ministros ya confirmó que se presentará este 12 de mayo a la sesión de interpelación planteada por el Parlamento. “Tengo que asistir al Pleno del Congreso, a la interpelación. Con toda normalidad asisto para contar como fue la declaratoria de emergencia”, indicó en una entrevista a Canal N.

Torres manifestó que tiene claro que el Parlamento lo censurará pese a lo que responda, “tengan o no tengan razón” los congresistas. “Tengo entendido que el Congreso me va a censurar, estoy preparado para todo. Conforme con lo que digan, es su facultad. Con razón o sin razón me pueden censurar y yo no voy a decir nada”, comentó.

“Entiendo que los congresistas van a actuar en conformidad con lo que están manifestando”, agregó el primer ministro, quien reafirmó que presentará los informes de la Policía y del Ministerio del Interior hechos al respecto, pero no podrá detallar el informe de la Dirección de Inteligencia que recomendó establecer dicha declaración, pues este es secreto.

“Revelar su contenido pasa por un pedido directo del Congreso, a fin de que se pueda leer dicho documento en una sesión reservada”, indicó.

