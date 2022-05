César Hildebrandt: “¿Dónde está ese personaje que nos proponga una salida equilibrada?”

La crisis política que se vive desde hace varios meses en el Perú obliga a las autoridades a encontrar una salida, aunque esta no parezca estar muy definida hasta el momento. En su columna de todos los viernes, el periodista César Hildebrandt se refirió a las más recientes acusaciones contra el presidente Pedro Castillo quien esta vez lleva a su esposa bajo la luz del cuestionamiento público.

Su punzante columna mencionó que el país “está en manos de una izquierda informal que parece hacerlo lotizado para propósitos dignos de un juzgado de guardia”. Esto en referencia al presidente Pedro Castillo y al partido que lo puso en el poder, Perú Libre. Sin embargo, del otro lado del espectro político, la derecha, fue calificada como un grupo sin ideas que “tampoco es la solución, porque hace década que dejó de pensar”.

Pedro Castillo junto a María del Carmen Alva en el Congreso de la República. Foto: Andina.

“En resumen, parecemos atrapados y exhaustos. De un lado están el Gobierno y sus parásitos: burócratas sin méritos, prosistas de medio pelo, voraces de los bajos fondos. (...) Del otro lado está la derecha multiforme y monótona, con el mismo discurso de toda la vida: que todo simule cambiar, que nada cambie, que la eternidad nos acompañe”, se lee en la publicación de Hildebrandt en sus trece.

Como toda crisis, hace falta una salida, pero el hombre de prensa lamentó que hasta el momento no se haya vislumbrado alguna figura capaz de mejorar la situación que atraviesa el país. “¿Dónde está ese personaje, hombre o mujer, que nos proponga una salida equilibrada? No existe, por ahora. Pero es urgente tenerlo, es urgente inventarlo, crearlo. No debería salir de los partidos, menoscabados todos ellos por la corrupción y los intereses creados, sino de la sociedad civil, de la decencia, de la buena fe, del patriotismo”, agregó.

EL DILEMA DE PEDRO CASTILLO

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para el presidente Pedro Castillo. Una ola de acusaciones y críticas han estado a la orden del día, así como respuestas por parte del propio mandatario que han generado el rechazo de parte de la población. Luego de conocerse que Castillo habría plagiado el 54% de tesis de maestría, su respuesta llegó a través de un comunicado en el que cuestionó el trabajo de la prensa.

Cabe recordar que el mandatario denunció que el documento señalado como su tesis “carece de legitimidad” al no contar con prueba de que se trate de un documento oficial. “Esta denuncia es de tinte político y es parte de un plan desestabilizador”, agregó Castillo. Además, señaló que la libertad de prensa se habría prestado “a intereses particulares y antidemocráticos construyendo narrativas periodísticas con el objetivo de generar inestabilidad política”. Ante esto la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la prensa peruana han mostrado su rechazo.

Panorama sometió el trabajo de investigación del presidente de la República y su esposa, la primera dama, al software Turnitin y hallaron indicios de plagio. | VIDEO: Panorama

Además del lado académico, el político es quizás el área que más problemas le puede traer. Esto a partir de las declaraciones de Karelim López que aseguran que el mandatario integraría una organización enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que fomentaba la realización de actos de corrupción. Además, en una reciente entrevista reveló que Pedro Castillo habría mostrado su disposición a cerrar el Congreso para brindarle tranquilidad a Bruno Pacheco, su exsecretario quien por aquellos días venían siendo cuestionado tras encontrársele 20,000 dólares en su oficina de Palacio de Gobierno. “Yo no soy testigo de que me contó, yo estuve presente. Todo lo que he escuchado se viene corroborando”, asegura Karelim López.

