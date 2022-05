Una presunta tesis plagiada y un presidente que niega todo: el caso de Pedro Castillo con la UCV

Pedro Castillo negó haber plagiado su tesis; la UCV tendrá la respuesta en 15 días. Foto: Flickr Presidencia

El último domingo el programa Panorama reveló que el presidente peruano Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes, habrían plagiado el 54% de su tesis de maestría y no habrían citado adecuadamente la investigación académica. No hay ninguna mención a la fuente o indicación al pie de página en el trabajo presentado ante la Universidad César Vallejo (UCV). En las 121 páginas hay 26 que son dedicadas al marco teórico: esa parte habría sido copiada en su totalidad.

Desde el día que se emitió el reportaje hasta ahora han sucedido varios temas, uno de los más importantes es que el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Cajamarca comenzó una investigación de oficio contra la pareja presidencial, “por el presunto delito de Plagio Agravado, Falsedad Genérica y Cobro Indebido en agravio del Estado, Sunedu y otros”.

El mandatario, pese a las pruebas que se le imputan sobre esta copia, negó que exista el plagio de la tesis y manifestó que era parte de “un plan desestabilizador” y criticó a quienes de “forma irresponsable” sostienen sobre un plagio en su trabajo de investigación.

La Presidencia de la República, a través de las redes sociales, expuso un comunicado de Pedro Castillo desmintiendo los presuntos actos irregulares en la tesis y agregó que su trabajo en la UCV “fue validado con los estándares de calidad educativa respectivos”. Aseguró que había contado con un asesor y sustentado ante los “integrantes de un jurado ca­lificador que posteriormente me otorgaron el grado correspondiente”.

“El documento de tesis presentado por el programa periodístico carece de legitimidad porque no cuenta con ningún registro o sello que confirme que es oficial”, denunció.

Panorama sometió el trabajo de investigación del presidente de la República y su esposa, la primera dama, al software Turnitin y hallaron indicios de plagio. | VIDEO: Panorama

DEFIENDEN A CASTILLO

Eduardo Pachas, abogado del jefe de Estado, sostuvo que no hubo “ningún plagio”, aunque confirmó que aún no lee la tesis, mencionó que el mandatario “puede ser deshonesto, pero acá hay un marco jurídico”. Sin embargo, luegi se retractó y expresó que no hay ninguna falta moral.

El letrado explicó que la tesis presentada por Panorama no tiene los sellos de la UCV, ni el informe de los jurados, por lo que, según él, se trata de un documento incompleto sobre el cual no se puede emitir un juicio.

Por otro lado, el premier Aníbal Torres también contestó -aunque de forma irónica a una periodista- sobre los jurados que validaron la tesis de Pedro Castillo, pues no se encuentran en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y culpó directamente a la universidad.

Otro político que defendió al gobernante fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, que aseveró que siendo profesor universitario y asesor de proyectos de investigación, sabe que todo los estándares y requisitos los pone la universidad y es la misma institución la que “debe emitir una respuesta”.

Abogado de Pedro Castillo se retracta tras decir que tesis del presidente pudo “ser deshonesta” | Video: RPP

PUBLICARÁN TESIS DE CASTILLO

La abogada Beatriz Merino, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo y actual presidenta ejecutiva de la UCV, se convirtió en tendencia en los últimos días. En su cuenta de Twitter, escribió que le había solicitado al consejo académico del centro de estudios difundir la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, “por tratarse de información de naturaleza pública dispuesta por el Tribunal de Transparencia”.

La misma comisión de la universidad informó que la tesis de la pareja presidencial será revisada en un promedio de 15 días para confirmar si hubo plagio: si se comprueba que es como tal, una copia, Indecopi podría sancionar al presidente peruano con una multa de hasta 180 UIT (828 mil soles).

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual sería la encargada de iniciar una investigación preliminar contra Lilia Paredes, quien, a diferencia de Castillo, no tiene ninguna protección constitucional.

