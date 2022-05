Raúl Ruidíaz se suma a la lista de peruanos que participaron en el Mundial de Clubes

Raúl Ruidíaz competirá en el Mundial de Clubes tras ganar la Concachampions 2022.

Raúl Ruidíaz sigue haciendo historia con Seattle Sounders. Esta vez, el delantero alzó el trofeo de la Concachampions 2022 tras vencer 3-0 a Pumas con un doblete suyo. De esta forma, la ‘Pulga’ y el equipo estadounidense participarán en su primer Mundial de Clubes. Revive en la siguiente nota, los peruanos que disputaron este torneo en ediciones anteriores.

El primer ‘incaico’ que jugó en la máxima competencia a nivel de clubes fue Martín Hidalgo. El lateral no solo compitió, sino que se coronó campeón con Internacional de Porto Alegre (2006). El club brasileño le ganó 2-1 a Al-Ahly en semifinales con goles de Alexander Pato y Luiz Adriano. En la final, dio la sorpresa y superó por la mínima diferencia al Barcelona de Ronaldinho.

Tuvieron que pasar seis años para que otro representante de la ‘bicolor’ acaricie la gloria. En ocasión, Paolo Guerrero con Corinthians de Brasil, le ganó en la final al Chelsea. Como si fuera poco, el ‘Depredador’ fue el encargado de anotar el único gol del compromiso. Además, el delantero fue premiado con el Balón de Bronce.

Claudio Pizarro también fue campeón del Mundial de Clubes en 2013. El ‘Bombardero de los Andes’ lo hizo de la mano de Pep Guardiola en el Bayern Múnich. El equipo alemán venció 2-0 a Raja Casablanca de Marruecos con tantos de Dante y Thiago Alcántara.

André Carrillo no corrió con la misma suerte de sus compatriotas. La ‘Culebra’ participó en dos oportunidades (2019-2021) y el año pasado quedó eliminada a manos del poderoso Chelsea. Al Hilal goleó 6-1 a Al Jazira en la segunda ronda y se metió a la historia de la certamen con la victoria más abultada. No obstante, no pudo avanzar en semifinales. Finalmente, ocupó el cuarto lugar tras caer 4-0 ante Al-Ahly.

Carrillo fue elegido el mejor jugador del partido ante Espérance de Tunis en la edición 2019.

