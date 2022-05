Aníbal Torres a periodista: “Hay que revisar su tesis y le aseguró que está peor que la de Pedro Castillo”

Aníbal Torres respondió sobre el supuesto plagio de tesis de Pedro Castilllo. Video: Canal N

En medio de las preguntas que respondió el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en los exteriores de Palacio de Gobierno donde se prestaba a presidir la 40º sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), se le consultó sobre la tesis de maestría presentada por Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, que tendría 54% de similitudes con otras publicaciones según el programa Turnitin. Además de no presentar citas, varios jurados que validaron este argumento no se encuentran en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El primer ministro contestó ante las dudas por este tema que quien nombra a los asesores es la universidad. “Esas personas, ¿quién las nombró?”, consultó.

Una periodista egresada de la Universidad César Vallejo -la casa de estudios donde proviene la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes- contó al también abogado cómo era el procedimiento: “No se les nombra. Cada uno de los alumnos buscan a los expertos para que puedan validar los instrumentos”.

“¿Así lo hizo usted?”, ironizó Torres. “Hay que revisar su tesis y le aseguró que está peor que la de (Pedro) Castillo”, respondió a la reportera.

La respuesta del jefe del Gabinete ministerial hizo recordar a las declaraciones de Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, que defendió al mandatario sobre su tesis.

“En el supuesto negado que el asesor que dio las pautas, se sentó como jurado, y apareció doblemente su firma, ¿Quién hace el acta? No es un tema del presidente, es de la universidad. Además, en el momento que postuló Pedro Castillo no era presidente, era un alumno más”, comunicó.

Panorama sometió el trabajo de investigación del presidente de la República y su esposa, la primera dama, al software Turnitin y hallaron indicios de plagio.

ABOGADO SE RETRACTA

Luego que Pachas indicara que no hubo ningún plagio en la tesis del presidente peruano, para obtener el grado de magíster, pero consideró que puede ser considerado “deshonesto”, ahora se retractó y manifestó que no existe una falta moral.

“No es correcto lo que he señalado ahí. Lo que digo es que no hay delito, no hay una falta ética, no hay una falta moral ni nada. Esto no tiene nada que ver con un tema deshonesto”, afirmó en RPP Noticias.

El letrado expuso que no existe una falta ética ni tampoco un delito en la denuncia de plagio contra el jefe de Estado. Insistió que había sido error de la Universidad César Vallejo, que publicará la tesis completa del jefe de Estado, según lo solicitado por Beatriz Merino, presidenta ejecutiva de la institución académica

“Acá hay un error de tipo metodológico que se aplicó por la universidad (César Vallejo) y las normas que existían el 2011. La Sunedu y todo este sistema (Turnitin) aparecen en 2015″, concluyó Pachas.

