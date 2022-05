Félix Chero sobre plagio en tesis de Pedro Castillo: “El que pone el estándar y los requisitos es la universidad”

El pasado académico del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, ha sido cuestionado luego de que el programa Turnitin concluyera que el 54% de su tesis repetía información ya registrada en otras publicaciones. Los intentos por defender al mandatario no se hicieron esperar desde el Ejecutivo. Entre quienes buscaron calmar los ánimos tras la preocupante revelación está el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero.

“Yo soy profesor universitario, soy asesor de proyectos de investigación”, fueron las palabras con las que el ministro inició su defensa a lo revelado en torno a la pareja presidencial. “El que pone el estándar y los requisitos es la universidad, son sus directivas y manuales de investigación. Quien debe realizar una investigación al respecto y emitir una respuesta es la universidad”, agregó refiriéndose a la Universidad César Vallejo, casa de estudios desde donde se publicó el trabajo de investigación.

Para Félix Chero, el programa Turnitin, el mismo que es un utilizado en diversos centro de estudios, presenta “serias complicaciones con respecto a los trabajos de investigación porque se pasa el software y no se hace la exclusión”, dijo en conversación con RPP Noticias. Cabe precisar que Turnitin por su cuenta no es capaz de confirmar la existencia de plagio, esta tarea recae en el especialista que utilizará el reporte brindado para realizar un examen minucioso del trabajo en cuestión.

El ministro de Justicia, Félix Chero. | Foto: Agencia Andina

Turnitin es capaz de examinar diversos tipos de archivos para luego emitir un resumen que señala las coincidencias y similitudes con otros documentos que forman parte de la base de datos que maneja. Entre las características del software resalta su capacidad para determinar coincidencias a partir de parafraseos; es decir, el haber reescrito un texto utilizando palabras similares. Si se trata de un documento en lenguaje HTML, el sistema también podrá revisarlo ya que explora una extensa base de datos que se encuentra en 140 países.

RESPUESTA A KARELIM LÓPEZ

La noche del domingo último también estuvo marcada por las declaraciones de Karelim López a un medio de comunicación. En aquella oportunidad reveló que ha sido víctima de amenazas de muerte y que fue testigo de declaraciones del presidente Pedro Castillo en las que vislumbraba su intención de cerrar el Congreso con la finalidad de darle tranquilidad a Bruno Pacheco.

“He cumplido órdenes. Me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos. Yo por qué tengo que asumir. Asumelas tu, yo ahorita renuncio. ¿Qué va a pasar con el Congreso?” dice que señaló el exsecretario en aquella ocasión. “Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, habrían sido las palabras pronunciadas por el presidente de la república con intención de calmar los ánimos de Bruno Pacheco.

Karelim López: “Todo lo que he dicho desde el primer momento se ha venido corroborando”

“No entiendo por qué se busca desnaturalizar la esencia de la investigación con versiones solamente de la señora Karelim López que no han sido corroboradas”, dijo el ministro Chero sobre lo señalado por la empresaria que aspira a ser colaboradora eficaz.

“De acuerdo a todas las normas procesales penales, toda investigación tiene el carácter de reservado y no se puede convertir esta investigación en una forma de hacer protagonismo trasladándola a tribunales paralelos comunicacionales. Eso no es correcto. Además, no se pueden revelar las fuentes de información que se manejan a nivel de Ministerio Público porque esa investigación es del Ministerio Público como ente autónomo”, añadió Chero.

