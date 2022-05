Jorge Muñoz dejó la Municipalidad de Lima: Trabajadores lo despidieron con aplausos

Jorge Muñoz | Foto: MML

Jorge Muñoz fue despedido de la Municipalidad de Lima por los trabajadores del municipio, tras ser vacado de su cargo por el JNE. Entre aplausos, el ahora ex alcalde agradeció a las personas que formaron parte de los 3 años y 4 meses de su gestión.

Cerca de las 10:00 horas de este jueves se inició la ceremonia de despedida en el Palacio Municipal, en el Centro de Lima. Muñoz llamó a su salida un “momento injusto” y resaltó que se irá del municipio con la frente en alto.

“Me ha tocado, lamentablemente, un momento difícil, sin duda, injusto, desproporcionado. Pero hay que siempre tener la frente en alto, y así como yo entré por esta puerta, me iré por esta puerta también con la frente en alto y con las manos limpias”, dijo.

“Quiero agradecerle a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, por haber podido servir, por haber hecho lo que nuestra conciencia mandaba: trabajar con honestidad por la gente, por el ser humano, por el ciudadano. Pero también a ustedes, como colaboradores, como personas involucradas. Ustedes han puesto, durante este tiempo conmigo, un granito de arena para caminar y para poder hacer que esta ciudad sea una ciudad cada vez mejor”, expresó.

Muñoz también aprovechó la oportunidad para resaltar los logros durante su gestión y las obras realizadas. De esa forma, aseguró que se va satisfecho y dejando un legado que deberá ser continuado por el próximo burgomaestre.

El evento fue organizado por madres de ollas comunes y albergados de ‘La Casa de Todos’.

“Me voy satisfecho, me voy contento. Estamos dejando alrededor de mil obras ya terminadas y algunas más que vienen que son muy importantes; pero lo más importante es lo que hemos sembrado en cada uno de los corazones de ustedes, porque eso no tiene precio. Siempre, cuidar a las personas ha sido nuestro derrotero, desde el primer día, y cuando crucemos esa puerta diremos ‘lo hemos podido hacer, lo hemos realizado’ y dejamos un legado, dejamos todo un trabajo que tiene que continuar”, dijo.

Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones publicó la resolución que hizo efectiva la vacancia de Jorge Muñoz, luego de que este infringió el artículo 8 de la Ley de elecciones municipales al asumir un cargo en el directorio de Sedapal de marzo y mayo de 2019.

Ahora, Miguel Romero Sotelo, antes teniente alcalde de Lima, ocupará el cargo de alcalde de la capital hasta el 31 de diciembre de 2022.

Jorge Muñoz fue despedido por trabajadores de la Municipalidad de Lima, madres de ollas comunes y albergados de La Casa de Todos. | VIDEO: Canal N

El día de ayer, el exalcalde tuiteó que se confirmaba una injusticia. Eso mismo lo confirmó al salir de Palacio Municipal.

“Se ha confirmado una injusticia, una desproporción, una medida que no tiene sentido. A mí se me ha sancionado con la vacancia, por querer ayudar, por colaborar, por buscar que los seres humanos sean atendidos como corresponde. (...) Me voy con la frente en alto y las manos limpias”, dijo a Canal N.

Por otro lado, no descartó ni confirmó que vaya a volver a postular a un puesto público. Dijo que camina “paso a paso”. Además, negó tener un favorito para las próximas elecciones municipales, donde Rafael López Aliaga y Daniel Urresti encabezan las encuestas.

También se le consultó su opinión sobre la coyuntura política, a lo que Muñoz criticó el trabajo del Poder Ejecutivo y dijo que debe tener “un pronto final”.

“Es muy claro que el Ejecutivo no da pie en bola, (...) hace cosas que no son las adecuadas, no está trabajando con el pueblo, con la gente, y eso tiene que tener un pronto final”, finalizó.

