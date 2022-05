Jorge Montoya: “La Sunedu ha servido para coaccionar a las universidades sin preocuparse en la calidad”

Foto: Andina

Este miércoles el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que devuelve la autonomía a las universidades. Con 69 votos a favor y 39 en contra, la norma recibió el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular.

“Lo que acá se pretende es cambiar la composición del consejo directivo de la Sunedu, ya que ellos pueden tomar máximas decisiones, como dar segunda, tercera, cuarta y hasta quinta oportunidad a las universidades”, denunció la exministra de Educación y actual parlamentaria, Flor Pablo

Cabe mencionar que la iniciativa legislativa modifica la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu, que pasaría a estar integrado por dos representantes de las universidades estatales, uno de las privadas, uno del Concytec, uno del Sineace, uno del Minedu y otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.

Asimismo, se establece que el superintendente de la Sunedu será elegido entre sus miembros representantes.

Ante esto, al término de la sesión, el parlamentario Jorge Montoya brindó algunas declaraciones al conocer la postura del Congreso frente a la iniciativa.

“Felicito a la Comisión de Educación por el trabajo multipartidario que ha venido realizando para llegar y terminar con éxito este proyecto de ley. Es importante entender que esto va a traer la unidad, en el sentido que vamos a poder trabajar todos juntos para mejorar la calidad de la educación , para hacer que los alumnos que no tienen dónde estudiar en este momento puedan hacerlo la Sunedu pasada ha sido -desde mi parecer- una organización mal manejada, que ha servido para coaccionar a las universidades sin preocuparse en la calidad. Este proyecto de ley salió en primera votación hace casi tres meses y desde esa fecha se ha mantenido en espera”, expresó el congresista.

“Por fin se ha puesto a debate este proyecto en la mesa directiva. Tenemos que ser conscientes que las leyes son para la mayoría no para la minoría y esta ley de educación va en ese sentido. Era necesario que las universidades tuvieran su autonomía, aquí nadie habla de la asamblea de rectores porque eso no existe en el proyecto que hemos presentado. Con mala intención -porque no encuentro otra palabra para definir los que se oponen a este proyecto- han empleado todo tipo de falsas verdades para tratar de convencer a la población. Habido una comunicación y campaña asombrosa en contra, hoy ténganlo por seguro que vamos a trabajar mejor en ese aspecto”, agregó.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, congresista de Renovación Popular, indicó que se está presentando una mala lectura política respecto a la segunda votación que permitirá darle autonomía a las universidades. “Esta ley ayudará a muchas universidades a tener una verdadera autonomía, dicen que esta norma permitirá el retorno de la ANR, eso es falso, pues la idea es fortalecer la Sunedu y pasar de tener cinco a siete integrantes”, refirió.

De igual modo, precisó que no bajará la calidad educativa y que “no existe interés alguna de la comisión”.

