Jorge Montoya solicitó suspensión de Guillermo Bermejo tras insultos a Giampietri

Jorge Montoya se mostró en desacuerdo con la presencia de veedores de la OEA en el Congreso de la República. Foto: Andina

El congresista de Renovación Popular, ha pedido que se suspenda por 120 días al legislador de Perú Democrático, por el impasse que protagonizó durante el pleno del Congreso de la semana pasada.

“He solicitado a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, la suspensión del parlamentario, Guillermo Bermejo Rojas, por haber insultado y agraviado a uno de nuestros más ilustres hombres de la patria, el almirante Luis Alejandro Giampietri Rojas”, indicó Montoya a través de sus redes sociales.

GUILLERMO BERMEJO CONTRA LUIS GIAMPIETRI

El legislador Guillermo Bermejo, aseguró que denunciará a Luis Giampietri por difamación tras las palabras vertidas en su contra durante la ceremonia en honor a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar.

Recordemos que dicha ceremonia se realizó en el patio de honor del Congreso de la República, en donde Giampietri acusó al parlamentario de intento de asesinato en su contra y del expresidente Alan García.

Ante estas declaraciones, Bermejo se mostró muy sorprendido y rechazó tajantemente estas versiones vertidas por el exmilitar.

“El señor Luis Giampietri, sabe Dios con qué intenciones, sale a lanzar este tipo de acusaciones contra mi persona. Yo rechazo profundamente y me molesta no solo la presencia de este individuo, sino a la mesa del Congreso que, a pesar de que están escuchando las barbaridades que dice, son incapaces de defender el fuero parlamentario que tanto dicen defender […] Todas las denuncias fueron archivadas, ni siquiera llegaron a juicio […] Y no es cierto que la acusación fue por asesinato como dice el infeliz almirante Giampietri, acusando de barbaridades que no tienen ningún sentido, como tenencia de armas o explosivos”, indicó.

“Que sepa el señor Giampietri que por más edad que tenga yo lo voy a denunciar por difamación agravada porque lo que acaba de hacer, por segunda vez en una semana, no se lo voy a perdonar”, agregó.

Políticos dieron su opinión sobre la acusación al congresista Guillermo Bermejo. Foto: Composición.

¿QUÉ DIJO LUIS GIAMPIETRI CONTRA BERMEJO?

Durante la ceremonia en honor a los excombatientes en la operación Chavín de Huántar, el exmilitar contó que en el 2006, Guillermo Bermejo lo amenazó de muerte.

Además, expresó que los planes también eran intentar asesinar al expresidente Alan García. “Era un magnicidio que quería hacer contra mí y contra el expresidente García”, dijo ante la prensa.

Gianpietri sostuvo que existe un parte policial, el cual entregará al Congreso, en el que, según sostiene, se encontró 50 kilos de ANFO y dinamita en la vivienda del hoy congresista.

El vicealmirante en situación de retiro manifestó que, entonces, Bermejo habría dicho que el ANFO era para abonar el jardín y que dinamita para hacer ratablancas.

En el parte policial también hablaría de los viajes del hoy congresista de Perú Libre a Colombia, Nicaragua y un supuesto trato con las FARC.

Mencionó que atentado se haría “cortando un bidón de gas grande, le ponían ANFO, lo mezclaban con petróleo y encima de eso le metían dinamita y lo hacían volar”.

